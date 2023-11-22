"Міс Україна Всесвіт" Ганна Неплях вирішила розповісти про свого хлопця-аб'юзера. Зірка цим поділилася у своєму Інстаграмі, де публікує багато цікавого.

"Це ми їздили на відпочинок, де я плакала щодня, бо він мене доводив", - розповіла Ганна та поділилася кадром з минулого.

"Казала друзям, що на боксі пропустила убор і замазувала синці", - продовжила Неплях.

"А тут він розбив мені голову, коли він поліз у мій телефон і нічого не знайшовши розбив голову моїм телефоном. Голову мені зашивали без анестезії, у нічному відділенні лікарі наклали шви (у мене до цього дня там волосся не росте) і як зараз пам'ятаю, що мені було не боляче фізично, бо біль морально перекривав усе на світі”, - додала модель і показала, як виглядала її голова після відвідин лікарні.

Варто зазначити, Ганна Неплях - відома українська модель, яка стала переможницею "Міс Україна Всесвіт". Після цього дівчина вирушила на конкурс "Міс Світу", але там не змогла досягти успіху. Ганна, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення модель була закордоном, змінивши 11 країн для життя, але зрештою повернулася в Україну.

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