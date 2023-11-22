"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях решила рассказать о своем парне-абъюзере. Звезда этим поделилась в своем Инстаграм, где публикует много интересного.

"Это мы ездили на отдых, где я плакала каждый день, ибо он меня доводил", - рассказала Анна и поделилась кадром из прошлого.

"Говорила друзьям, что на боксе пропустила убар и замазывала синяки", - продолжила Неплях.

"А тут он разбил мне голову, когда он полез в мой телефон и ничего не найдя разбил голову моим же телефоном. Голову мне зашивали без анастезии, в ночном отделении врачи наложили швы (у меня по сей день там волосы не растут) и как сейчас помню, что мне было не больно физически, ибо боль морально перекрывала все на свете", - добавила модель и показала, как выглядела ее голова после посещения больницы.

Стоит отметить, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала победительницей "Мисс Украина Вселенная". После этого девушка отправилась на конкурс "Мисс Мира", но там не смогла достичь успеха. Анна, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжение модель находилась заграницей, сменив 11 стран для жизни, но в конечном итоге вернулась в Украину.

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