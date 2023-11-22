Тепер ви можете переглянути, що на вас чекає в ці дні, завдяки щоденному передбаченню на 23 листопада. Дізнайтеся, чи є сприятливі вітри у вашому знаку, і постарайтеся прийняти правильні рішення, дотримуючись порад. ОВЕН

21 березня - 19 квітня Овен, сьогодні може бути не так спокійно, як ти очікував, особливо на роботі. Зазвичай на цій роботі почуваєшся дуже добре, але іноді все ускладнюється і тобі доводиться нелегко. Проблема виникає, коли замість висловити свій дискомфорт, ви тримаєте його при собі, поки не вибухнете. Не дозволяйте начальству нехтувати вами просто тому, що ви займаєте вищу позицію, ніж ви. Висловлюйте свою думку з повагою, пояснюючи, що змушує вас відчувати цей дискомфорт. Зверніть увагу, що якщо ви ніколи не висловлюєте свою думку, вони можуть подумати, що ця робота вас не цікавить і що ви просто йдете своїм шляхом, а це брехня. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Телець, сьогодні ви можете не погодитися зі своїми колегами, тому що в деяких аспектах ви не поділяєте одну й ту саму точку зору. Це правда, що ці речі йдуть вам не дуже добре і впливають на вас більше, ніж слід, але для команди нормально мати різні думки. Для цього й існують ці зустрічі, щоб кожен міг висловити свою думку та разом знайти правильне рішення. Постарайтеся не бути впертими в цьому питанні, якщо не хочете, щоб колеги ставилися до вас холодно. Можливо, сьогодні найкраще, навіть якщо вам важко через ваш характер, поступитися і прислухатися до думки інших. Це особливо важливо, якщо всі думають так само, крім вас. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Близнюки ви дуже незадоволені деякими подіями в даний час. Це дещо несправедливо, оскільки життя спрощує вам життя, і ви замало це цінуєте. Цінуйте позитивні зміни цих останніх днів і дякуйте небу та Всесвіту за те, що вони вам дали, якщо ви не хочете, щоб це у вас відібрали. З іншого боку, сьогодні було б доцільно змінити свій порядок дня. Ви проводите все своє життя, переходячи з дому на роботу та з роботи додому, і це нормально, що через цю ситуацію у вас такий поганий настрій. Можливо, вам не хочеться тусуватися з друзями, тож у цьому випадку змініть дружні стосунки. Вам піде на користь спілкування з іншими людьми. Зрештою ми соціальні істоти і нам необхідно взаємодіяти з іншими. І зверніть увагу на ту людину, яка вам так подобається, адже прямо зараз вона знаходиться в межах вашої досяжності, якщо ви захочете. РАК

21 червня – 22 липня Раку, тобі як ніколи треба сьогодні бути зі своїми близькими і мати можливість відключитись від цього стомлюючого дня. Якщо ви давно планували побачитись із ними сьогодні, а справи пішли не так, спробуйте знайти альтернативний план, щоб провести з ними день. Ви дуже винахідливі і знаєте, як вигадати найкращий альтернативний план. Раніше ви планували багато божевільних речей, і вашим друзям це подобалося, тож не дозволяйте рокам змусити вас забути цей кумедний бік. Нещодавні обставини не надто допомогли, але настав час повернути цю юнацьку мрію. Якщо вам вдасться разом з друзями скласти кілька цікавих планів, ви зможете позбавитися всього робочого стресу, який у вас на руках. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Лев, можливо, сьогодні ти зустрінеш давню любов. Такі зустрічі можуть викликати дискомфорт або відторгнення, але постарайтеся не дозволяти цьому впливати на вас протягом дня. Постарайтеся якнайшвидше подолати цю ситуацію і якнайшвидше позбутися її, щоб повернутися до свого повсякденного життя. Прямо зараз вам потрібно помовчати і набути спокою, тому зовсім не зручно заплющувати очі на сьогодення і зосереджуватися на минулому. Особливо коли певні люди намагаються вами маніпулювати. Якщо ви дасте їм зрозуміти, що знаєте їхні наміри, ви зможете позбавити себе необхідності переживати жахливу для вас ситуацію. ДІВА

23 серпня – 22 вересня Діво, у тебе буде чудовий день, особливо якщо ти вирішиш провести трохи часу зі своєю сім'єю, адже ти давно їх не бачив. Сьогодні зірки благотворно впливають на сімейні стосунки, тому було б розумно приділити небагато вільного часу візиту до них у гості. Ти занадто зайнятий щодня, щоб думати про них, але ти побачиш, що коли побачиш радість, яку вони відчувають при зустрічі з тобою, все зміниться.

Завдяки цій сімейній гармонії ви помітите, як все у вашому житті складається воєдино. Усі, окрім, мабуть, фінансового аспекту. У вас достатньо грошей, щоб сплатити рахунки та орендну плату, але сьогодні хтось може обдурити вас у чомусь або спробувати повернути гроші за борг, про який ви забули.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези, останнім часом ви опинилися трохи поза орбітою і не зовсім знаєте, в який бік повернути. Ви людина, яка схильна дивитися в майбутнє, але останнім часом ви можете думати тільки про минуле та про те, що у вас було так давно. Пам'ятайте, що минуле залишилося в минулому і якщо ви опинилися в важкій ситуації, це не має жодного відношення до рішень, які ви прийняли в минулому.

Пам'ятайте, що все відбувається з якоїсь причини і що доля випробовує нас на шляху навчання. Навіть якщо вам здається, що сьогодні ви переживаєте жахливу ситуацію, можливо, через якийсь час ви згадаєте про це як життєвий урок. Це минеться, як і все інше.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіон, сьогодні, через довгий час, ти зрозумієш, що припустився деяких помилок у минулому. Вони були створені завдяки довірі тому, кому вам не слід довіряти, і віддачі всього людині, яка не заслужила вашої любові і поваги. Не звинувачуйте себе за це, ви знали, як вчасно відреагувати і змогли змінити своє ставлення до цього.

Є щось або хтось, хто допоміг вам здійснити цю корисну зміну. Це слід цінувати, тому що ви завжди були людиною, яка говорить прямо і ясно, але з цією людиною це коштувало вам дорожче, ніж зазвичай. Постарайтеся, щоби щось подібне не повторилося з вами сьогодні, тому що, можливо, вам більше ніколи не знадобиться допомога когось іншого.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець, постарайся сьогодні зробити паузу у своєму житті та подумати про рішення, які тобі потрібно ухвалити в найближчому майбутньому. Ви могли б покращитись у багатьох відношеннях, якби зупинилися і подумали, перш ніж приймати рішення про своє майбутнє, якщо хочете, щоб ваше життя розвивалося. Ви можете спробувати це зробити сьогодні, коли закінчите робочий день.

Вирушайте в те місце, яке змушує вас почуватися спокійно і дозволяє чітко розмірковувати, можливо, це ваш власний будинок. Вам буде корисно помовчати і прислухатися до своїх думок, тому при необхідності вимкніть мобільний телефон, щоб вас нічого не відволікало. Все це допоможе вам побачити ситуацію чіткіше і зрозуміти, яким буде наступний крок, перш ніж ви його зробите.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг, у тебе таке відчуття, що ти не рухаєшся вперед у житті. Ви відчуваєте, що все зупинилося і ви не знаєте, як змусити це знову початися. Не перевантажуйте себе, ви просто потрапляєте у рутину та одноманітність, у яких ми всі живемо.

Якщо це почуття охоплює вас, зробіть щось, щоб внести трохи веселощів у своє життя сьогодні. Ви можете зайнятися хобі, подумати про ті речі, які вам так подобаються, і знайти спосіб відволіктися. Можливо, навіть це захоплення з'явиться у вашій роботі, якщо ви матимете можливість навчитися чогось нового, що може збагатити вашу кар'єру.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій, настав час прийняти важливі рішення щодо кохання. Незалежно від того, самотні ви чи перебуваєте у стосунках, зірки вказують на те, що ви живете у морі сумнівів. Якщо ви закохані в людину, яка вас ігнорує або грає з вами в перетягування каната, усвідомте раз і назавжди, що вона вам не підходить.

Поясніть їм все сьогодні і попрощайтеся назавжди. Ви неймовірна людина, яка має багато переваг, і вам не потрібно ні за ким йти, тому що ви можете зачарувати будь-кого. Все трохи змінюється, якщо ви у відносинах.

Можливо, ви недавно зустрічалися з кимось, і те, що здавалося казкою, тепер здається мучеництвом. Такі речі трапляються, і вам потрібно пам'ятати, що ви заслуговуєте на щастя. А якщо у вас є постійний партнер і ви сумніваєтеся в його вірності, переконайтеся в цьому, перш ніж починати з цього велику справу.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби, у вас є всі ресурси, необхідні для досягнення успіху у житті. Ви дуже сміливі, безстрашні та готові прийняти будь-який виклик, який кидає вам життя. Однак останнім часом дуже багато вислизає крізь пальці і здається, що вся справа в нестачі концентрації.

Деякі речі, що виходять за рамки вашого повсякденного життя, останнім часом застрягають у вас у голові і заважають вам бути там, де вам потрібно бути. Це може бути недавній роман або дурість з кимось, хто вам дуже подобається, і ви дуже спантеличені. Вас дуже приваблює ця людина, але ви відчуваєте, що у вас багато спільного, і від цього у вас паморочиться в голові.

Джерело: magic.horoscope.

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