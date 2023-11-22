Теперь вы можете просмотреть, что вас ждет в эти дни, благодаря ежедневному предсказанию на 23 ноября.

Узнайте, есть ли благоприятные ветры в вашем знаке, и постарайтесь принять правильные решения, следуя советам.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, сегодня может быть не так спокойно, как ты ожидал, особенно на работе . Обычно на этой работе чувствуешь себя очень хорошо, но иногда все усложняется, и тебе приходится нелегко. Проблема возникает, когда вместо того, чтобы выразить свой дискомфорт, вы держите его при себе, пока не взорветесь.

Не позволяйте начальству пренебрегать вами просто потому, что вы занимаете более высокое положение, чем вы. Выражайте свое мнение с уважением, поясняя, что заставляет вас чувствовать этот дискомфорт. Учтите, что если вы никогда не высказываете свое мнение, они могут подумать, что эта работа вас не интересует и что вы просто идете своим путем, а это ложь.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, сегодня вы можете не согласиться со своими коллегами, потому что в некоторых аспектах вы не разделяете одну и ту же точку зрения. Это правда, что эти вещи идут вам не очень хорошо и влияют на вас больше, чем следовало бы, но для команды нормально иметь разные мнения. Для этого и существуют эти встречи, чтобы каждый мог высказать свое мнение и вместе найти правильное решение.

Постарайтесь не быть слишком упрямыми в этом вопросе, если не хотите, чтобы коллеги относились к вам холодно. Возможно, сегодня лучше всего, даже если вам тяжело в силу вашего характера, уступить и прислушаться к мнению других. Это тем более важно, если все думают так же, кроме вас.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, вы очень недовольны некоторыми событиями в настоящее время. Это несколько несправедливо, поскольку жизнь упрощает вам жизнь, и вы недостаточно это цените. Цените позитивные изменения этих последних дней и благодарите небо и Вселенную за то, что они вам дали, если вы не хотите, чтобы это у вас отобрали.

С другой стороны, сегодня было бы целесообразно изменить свой распорядок дня. Вы проводите всю свою жизнь, переходя из дома на работу и с работы домой, и это нормально, что из-за этой ситуации у вас такое плохое настроение. Возможно, вам не хочется тусоваться с друзьями, поэтому в этом случае измените дружеские отношения.

Вам пойдет на пользу общение с другими людьми. В конце концов, мы социальные существа и нам необходимо взаимодействовать с другими. И обратите внимание на того человека, который вам так нравится, ведь прямо сейчас он находится в пределах вашей досягаемости, если вы захотите.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, тебе как никогда нужно сегодня быть со своими близкими и иметь возможность отключиться от этого утомительного дня. Если вы давно планировали увидеться с ними сегодня, а дела пошли не так, попробуйте найти альтернативный план, чтобы провести с ними день. Вы очень изобретательны и знаете, как придумать наилучший альтернативный план.

Раньше вы планировали много сумасшедших вещей, и вашим друзьям это нравилось, так что не позволяйте годам заставить вас забыть эту забавную сторону. Недавние обстоятельства не особо помогли, но пришло время вернуть эту юношескую мечту. Если вам удастся вместе с друзьями составить несколько интересных планов, вы сможете избавиться от всего рабочего стресса, который у вас на руках.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, возможно, сегодня ты встретишь давнюю любовь. Такие встречи могут вызвать у вас дискомфорт или отторжение, но постарайтесь не позволять этому влиять на вас в течение дня. Постарайтесь как можно быстрее преодолеть эту ситуацию и как можно скорее избавиться от нее, чтобы вернуться к своей повседневной жизни.

Прямо сейчас вам нужно помолчать и обрести спокойствие, поэтому совсем не удобно закрывать глаза на настоящее и сосредотачиваться на прошлом. Особенно, когда определенные люди пытаются вами манипулировать. Если вы дадите им понять, что знаете их намерения, вы сможете избавить себя от необходимости переживать ужасную для вас ситуацию.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, у тебя будет отличный день, особенно если ты решишь провести немного времени со своей семьей, ведь ты давно их не видел. Сегодня звезды благотворно влияют на семейные отношения, поэтому было бы разумно уделить немного свободного времени визиту к ним в гости. Ты слишком занят каждый день, чтобы думать о них, но ты увидишь, что когда ты увидишь радость, которую они испытывают при встрече с тобой, все изменится.

Благодаря этой семейной гармонии вы заметите, как все в вашей жизни складывается воедино. Все, кроме, пожалуй, финансового аспекта. У вас достаточно денег, чтобы оплатить счета и арендную плату, но сегодня кто-то может обмануть вас в чем-то или попытаться вернуть деньги за долг, о котором вы забыли.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, в последнее время вы оказались немного вне орбиты и не совсем знаете, в какую сторону повернуть. Вы человек, который склонен смотреть в будущее, но в последнее время вы можете думать только о прошлом и о том, что у вас было так давно. Помните, что прошлое осталось в прошлом и что если вы оказались в трудной ситуации, это не имеет никакого отношения к решениям, которые вы приняли в прошлом.

Помните, что все происходит по какой-то причине и что судьба испытывает нас на пути к обучению. Даже если вам кажется, что сегодня вы переживаете ужасную ситуацию, возможно, через какое-то время вы вспомните об этом как о жизненном уроке. Это пройдет, как и все остальное.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, сегодня, спустя долгое время, ты поймешь, что допустил некоторые ошибки в прошлом. Они были созданы благодаря доверию тому, кому вам не следует доверять, и отдаче всего человеку, который не заслужил вашей любви и уважения. Не вините себя за это, вы знали, как вовремя отреагировать, и смогли изменить свое отношение к этому.

Есть что-то или кто-то, кто помог вам осуществить это полезное изменение. Это следует ценить, потому что вы всегда были человеком, который говорит прямо и ясно, но с этим человеком это стоило вам дороже, чем обычно. Постарайтесь, чтобы нечто подобное не повторилось с вами сегодня, потому что, возможно, вам больше никогда не понадобится помощь кого-то другого.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, постарайся сегодня сделать паузу в своей жизни и подумать о решениях, которые тебе нужно принять в ближайшем будущем. Вы могли бы улучшиться во многих отношениях, если бы остановились и подумали, прежде чем принимать решения о своем будущем, если хотите, чтобы ваша жизнь развивалась. Вы можете попробовать сделать это сегодня, когда закончите рабочий день.

Отправляйтесь в то место, которое заставляет вас чувствовать себя спокойно и позволяет ясно размышлять, может быть, это ваш собственный дом. Вам будет полезно помолчать и прислушаться к своим мыслям, поэтому при необходимости выключите мобильный телефон, чтобы вас ничего не отвлекало. Все это поможет вам увидеть ситуацию более ясно и понять, каким будет следующий шаг, прежде чем вы его сделаете.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, у тебя такое ощущение, что ты не двигаешься вперед по жизни. Вы чувствуете, что все остановилось, и вы не знаете, как заставить это снова начаться. Не перегружайте себя, вы просто попадаете в рутину и однообразие, в которых мы все живем.

Если это чувство охватывает вас, сделайте что-нибудь, чтобы внести немного веселья в свою жизнь сегодня. Вы можете заняться хобби, подумать о тех вещах, которые вам так нравятся, и найти способ отвлечься. Возможно, даже это увлечение появится в вашей работе, если у вас будет возможность научиться чему-то новому, что может обогатить вашу карьеру.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, пришло время принять важные решения, касающиеся любви. Независимо от того, одиноки вы или состоите в отношениях, звезды указывают на то, что вы живете в море сомнений. Если вы влюблены в человека, который вас игнорирует или играет с вами в перетягивание каната, осознайте раз и навсегда, что он вам не подходит.

Проясните им все сегодня и попрощайтесь навсегда. Вы невероятный человек, обладающий многими достоинствами, и вам не нужно ни за кем идти, потому что вы можете очаровать кого угодно. Все немного меняется, если вы находитесь в отношениях.

Возможно, вы недавно встречались с кем-то, и то, что казалось сказкой, теперь кажется мученичеством. Такие вещи случаются, и вам нужно помнить, что вы заслуживаете счастья. А если у вас есть постоянный партнер и вы сомневаетесь в его верности, убедитесь в этом, прежде чем затевать из этого большое дело.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, у вас есть все ресурсы, необходимые для достижения успеха в жизни. Вы очень смелы, бесстрашны и готовы принять любой вызов, который бросает вам жизнь. Однако в последнее время слишком многое ускользает сквозь пальцы и кажется, что все дело в недостатке концентрации.

Некоторые вещи, выходящие за рамки вашей повседневной жизни, в последнее время застревают у вас в голове и мешают вам быть там, где вам нужно быть. Это может быть недавний роман или глупость с кем-то, кто вам очень нравится, и вы очень сбиты с толку. Вас очень привлекает этот человек, но вы чувствуете, что у вас много общего, и от этого у вас кружится голова.

Источник: magic.horoscope.

Последние новости Украины:

Гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков Зодиака: узнайте, как извлечь максимальную выгоду из этого месяца.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.