Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 23 листопада - цей період знаменує початок нового емоційного світогляду в нашому житті.

Це ідеальний час для читання карт Таро, щоб дізнатися, що готує день починаючи з сьогоднішнього дня.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 23 листопада.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Десятка пентаклів.

Успіх ваш, якщо ви цього хочете. Чого б ви не бажали, докладіть трохи більше зусиль, щоб отримати те, чого прагнете.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Трійка Жезлов.

Настав час зайнятися чимось веселим та творчим. Це пора року, щоб дати волю своїй уяві. Вам сподобається виявляти свій артистичний бік у якійсь грі.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: туз Пентакль.

У ваших стосунків такий великий потенціал. Навіть якщо вам здається, що справи йдуть повільно, є ознаки того, що ваше особисте життя ось-ось налагодиться чудовим чином.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Лицар Жезлов.

Хтось сподівається, що ви готові зробити з ним ексклюзив. Якщо вам цікаво, чи розвиваються ваші стосунки, натякніть та запитайте.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Туз Кубків.

Ваші почуття дійсні. Бувають моменти, коли здається, що людина приховує від вас свої емоції, і це відчуваєте. Ви можете не завжди розуміти їхнє мовчання. Зверніть увагу на мову їхнього тіла.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів.

Не дозволяйте чиїмось негативним словам проникнути вам під шкіру. Ви можете не погоджуватися з усім, що вони говорять, або намагатися вас турбувати. У людей бувають погані дні, і завтра цей буде у дзеркалі заднього виду.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків.

Кохання часом може бути сильним. У цей час року багато стресу, і ваша кохана людина може виявитися занадто сильною, щоб впоратися з нею поодинці. Будьте поруч, щоб обійняти чи втішити. Не дозволяйте дню пройти без прояву кохання.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Трійка пентаклів.

Ви маєте гарну можливість заробити вільні гроші. Якщо ви сподівалися організувати концерт або якусь позаштатну роботу, почніть розсилати електронні листи та подивіться, чи зможете ви отримати кілька завдань.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Жезлов.

Цього тижня до вас може звернутися друг дитинства. так приємно, коли можна просто поговорити з людиною, яку знаєш все життя. Це чудовий день, щоб дізнатися і почути всі їхні добрі новини та історії.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Сімка Мечів.

Дайте собі трохи місця, щоб зайнятися чимось тихим та задумливим. Рефлексія — важлива частина життя, яким ви пишаєтесь. Подумайте про успіхи цього року та тих, яких ви сподіваєтеся досягти наступного року. Встановіть кілька цілей.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Маг.

Як команда, на вас чекає багато великих справ. Можливо, ви не знаєте, як ваші сильні сторони створять потужну команду, але ви можете стати тим, ким прагнете стати, якщо обговорюватимете все.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Ієрофант.

Старий спосіб ведення справ іноді може бути трохи нудним, але він послідовний і надійний. Ви можете побачити переваги рішень, які вже заплановані і вам не потрібно думати про те, що робити далі.

Джерело: yourtango.

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