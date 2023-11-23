Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 23 ноября - этот период знаменует собой начало нового эмоционального мировоззрения в нашей жизни.

Это идеальное время для чтения карт Таро, чтобы узнать, что готовит день, начиная с сегодняшнего дня.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 23 ноября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Успех ваш, если вы этого хотите. Чего бы вы ни желали, приложите немного больше усилий, чтобы получить то, к чему стремитесь.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Пришло время заняться чем-нибудь весёлым и творческим. Это время года, чтобы дать волю своему воображению. Вам понравится проявлять свою артистическую сторону в какой-нибудь игре.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

У ваших отношений такой большой потенциал. Даже если вам кажется, что дела идут медленно, есть признаки того, что ваша личная жизнь вот-вот наладится чудесным образом.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

Кто-то надеется, что вы готовы сделать с ним эксклюзив. Если вам интересно, развиваются ли ваши отношения, намекните и спросите.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Туз Кубков.

Ваши чувства действительны. Бывают моменты, когда кажется, что человек скрывает от вас свои эмоции, и вы это чувствуете. Вы можете не всегда понимать их молчание. Обратите внимание на язык их тела.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Не позволяйте чьим-то негативным словам проникнуть вам под кожу. Вы можете не соглашаться со всем, что они говорят, или пытаться вас беспокоить. У людей бывают плохие дни, и завтра этот будет в зеркале заднего вида.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Любовь временами может быть сильной. В это время года много стресса, и ваш любимый человек может оказаться слишком сильным, чтобы справиться с ним в одиночку. Будьте рядом, чтобы обнять или утешить. Не позволяйте дню пройти без проявления любви.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

У вас есть хорошая возможность заработать свободные деньги. Если вы надеялись организовать концерт или какую-нибудь внештатную работу, начните рассылать электронные письма и посмотрите, сможете ли вы получить несколько заданий.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

На этой неделе к вам может обратиться друг детства. так приятно, когда можно просто поговорить с человеком, которого знаешь всю жизнь. Это замечательный день, чтобы узнать и услышать все их хорошие новости и истории.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Дайте себе немного места, чтобы заняться чем-нибудь тихим и задумчивым. Рефлексия — важная часть жизни, которой вы гордитесь. Подумайте об успехах этого года и тех, которых вы надеетесь достичь в следующем году. Установите несколько целей.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Маг.

Как команда, вас ждет много великих дел. Возможно, вы не знаете, как ваши сильные стороны создадут мощную команду, но вы можете стать тем, кем стремитесь стать, если будете все обсуждать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Иерофант.

Старый способ ведения дел иногда может показаться немного скучным, но он последователен и надежен. Вы можете увидеть преимущества решений, которые уже намечены и вам не нужно думать о том, что делать дальше.

Источник: yourtango.

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