Музиканти гурту "Антитіла" потрапили в скандал через грубе ставлення до військового, який отримав поранення в Бахмуті та втратив зір.

Захисник Віталій Верес для відео про свій бойовий шлях хотів використати пісню "Фортеця Бахмут", тож звернувся до учасника гурту "Антитіла" Сергія Вусика, аби отримати на це дозвіл. Але боєць отримав різку відповідь.

На офіційній сторінці гурту "Антитіла" в Instgram розмістили відеозвернення Сергія Вусика, в якому він вибачився та спробував пояснити ситуацію.

"Я визнаю, що був не правий. Я жодним чином не хотів образити чи принизити військового. Так, я не розібрався і не заглибився в те, з ким розмовляю, і в силу важких графіків і навали в коментарях під відео чи в особистих повідомленнях, купи ботів, та інших різних особистостей… відповів доволі різко", – заявив Сергій Вусик із "Антитіла".

Музикант гурту "Антитіла" пояснив, шо пісня "Фортеця Бахмут" з першого дня була викладена у вільний доступ для використання без будь-яких заборон, а в повідомленні Віталія його здивувало прохання, щоб його відмітили.

"Ми підтримуємо поранених військових по всьому світу, та й взяли під опіку дітей загиблих наших побратимів. Антитіла завжди мали принципову громадянську позицію, і з 2014 року були поруч зі збройними силами як волонтери і як військові з 24 лютого 2022 року", - додав Сергій Вусик.

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