В Україні очікується підвищення середньої зарплати на початку 2024 року, згідно з заявами роботодавців та обіцянками Уряду. Про це розповіли юристи. Прогнозується, що середній розмір зарплати громадян складе 21 809 гривень. Ураховуючи інфляцію, реальний розмір доходу збільшиться на 8,5%.

46% компаній, взятих участь у опитуванні, планують підняти заробітні плати своїм працівникам на рівень до 10%. Згідно з прогнозом Національного банку України, ціни очікуються зростання на 10,6% до початку 2024 року. Таким чином, плановане підвищення зарплат може компенсувати вплив інфляції для українців, але практично воно не призведе до відчутного збільшення їхніх доходів.

Необхідність цього підвищення зарплати для українців обумовлена високим рівнем інфляції, яка може призвести до стрімкого зниження реальної заробітної плати. Щоб уникнути цього, роботодавці розглядають можливість підвищення середньої зарплати.

Однак через те, що не всі компанії виплачують повний розмір зарплати офіційно, частина підвищень зарплати може залишитися лише на папері.

Наприклад, працівник, який зараз отримує мінімальну зарплату і решту коштів отримує "в конверті", у 2024 році може отримати підвищення майже на 20% через два етапи підвищення мінімальної зарплати. Проте деякі роботодавці можуть скоротити розмір "конвертних" виплат, що призведе до незмінених доходів працівників.

На сьогодні середня зарплата в Україні становить 14 577 гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року, номінальне зростання цього року склало 15,1%. Однак з урахуванням інфляції середня зарплата зменшилася на 3,6%.

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