В Украине ожидается повышение средней зарплаты в начале 2024 года, согласно заявлениям работодателей и обещаниям Правительства. Об этом рассказали юристы. Прогнозируется, что средний размер зарплаты граждан составит 21809 гривен. Учитывая инфляцию реальный размер дохода увеличится на 8,5%.

46% компаний, принявших участие в опросе, планируют поднять заработные платы своим работникам на уровень до 10%. Согласно прогнозу Национального банка Украины цены ожидаются роста на 10,6% к началу 2024 года. Таким образом, планируемое повышение зарплат может компенсировать влияние инфляции для украинцев, но практически оно не приведет к ощутимому увеличению их доходов.

Необходимость повышения зарплаты для украинцев обусловлена ​​высоким уровнем инфляции, которая может привести к стремительному снижению реальной заработной платы. Чтобы избежать этого, работодатели рассматривают возможность повышения средней зарплаты.





Однако из-за того, что не все компании выплачивают полный размер зарплаты официально, часть повышения зарплаты может остаться только на бумаге.

К примеру, работник, который сейчас получает минимальную зарплату и остальные средства получает "в конверте", в 2024 году может получить повышение почти на 20% через два этапа повышения минимальной зарплаты. Однако некоторые работодатели могут сократить размер "конвертных" выплат, что приведет к неизмененным доходам работников.

На сегодняшний день средняя зарплата в Украине составляет 14 577 гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года номинальный рост в этом году составил 15,1%. Однако с учетом инфляции средняя зарплата снизилась на 3,6%.

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