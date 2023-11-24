Ця пільга в Україні поширюється на різноманітні комунальні послуги.

Стало відомо, хто з українців має право платити за комуналку на 50% менше. Українські вдови загиблих Захисників України мають право на половинну знижку вартості комунальних послуг. Таке право вони мають відповідно до положень статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту".

Ця пільга поширюється на різноманітні комунальні послуги, включаючи керування багатоквартирним будинком, газ та його постачання, електроенергію, опалення, гарячу та холодну воду, вивіз сміття, внески ОСББ, закупівлю твердого палива і інше.

При розрахунках витрат на опалення та користування житлом, знижка застосовується до площі проживання, яка складає 21 квадратний метр на кожну особу, що постійно проживає в житловому приміщенні (будинку), і має право на пільгові умови оплати, а також додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю.

У випадку, якщо вдова є непрацездатною, а її сім'я складається лише з непрацездатних осіб, 50% знижка за користуванням газом для опалення надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі, тобто 42 квадратних метри на кожну особу з правом на пільгу та 21 квадратний метр на сім'ю.

Ця пільга надається незалежно від розміру середньомісячного доходу. При цьому пільга по оплаті житла, комунальних послуг та палива застосовується, незалежно від типу житла чи його форми власності.

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