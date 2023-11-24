Стало известно, кто из украинцев имеет право платить за коммуналку на 50% меньше. Украинские вдовы погибших Защитников Украины имеют право на скидку на половину стоимости коммунальных услуг. Такое право они имеют соответственно до положений статьи 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

Эта льгота распространяется на различные коммунальные услуги, включая управление многоквартирным домом, газ и его снабжение, электроэнергию, отопление, горячую и холодную воду, вывоз мусора, взносы ОСМД, закупку твердого топлива и т.д.

При расчетах расходов на отопление и пользование жильем скидка применяется к площади проживания, которая составляет 21 квадратный метр на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме), и имеющее право на льготные условия оплаты, а также дополнительно 10,5 квадратных метров. на семью.

В случае, если вдова нетрудоспособна, а ее семья состоит только из нетрудоспособных лиц, 50% скидка за пользованием газом для отопления предоставляется на двойной размер нормативной отопительной площади, то есть 42 квадратных метра на каждого человека с правом на льготу и 21 квадратный метр на семью.

Эта льгота предоставляется вне зависимости от размера среднемесячного дохода. При этом льгота по оплате жилья, коммунальных услуг и топлива применяется вне зависимости от типа жилья или его формы собственности.

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