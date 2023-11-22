Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала відреагувала на звістку про те, що її оголосили в розшук у рф.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала опублікувала вирізки з топових українських, американських та європейських ЗМІ, в яких повідомлялося, що співачку оголосили в розшук у росії за звинуваченням у поширенні "фейків" про російську армію.

Насправді ж Джамала просто публікувала правду про злочини окупантів проти України. Співачка вирішила публічно проментувати цю справу.

"Останні новини, які облетіли світ, складно коментувати😳… Але це ще один доказ того, що через мистецтво, музику, можна і потрібно доносити правду. Правда є правда, і від цього нікуди не дітися. Ти можеш її сказати, сфотографувати, намалювати, ти можеш ії заспівати", – пише Джамала.

За даними МВС рф, Джамалу оголосили в розшук в середині жовтня 2023 року.

"Я завжди була і є співачкою, яка любить музику на 100%, і на ці ж 100% віддана своїй справі. Те, що я завжди співаю про особисте — це мій шлях як творчої одиниці, який я самостійно обрала. А коли у твоїй країні війна, де б ти не був, ти представляєш країну, у якій війна. Дякую кожному за підтримку. Дякую всім", – наголосила Джамала.

Українці в коментарях підтримали Джамалу:

"Ви навіть не уявляєте яка Ви потужна зброя. Для мене Ви - золото націі. Дякую, що Ви в нас є";

"Вони тільки вкотре показали світові свою тупість і дурість";

"Джа!!! 😎 ти наша музична зброя ❤️‍🔥".

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