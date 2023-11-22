Украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница Евровидения-2016 Джамала отреагировала на известие о том, что ее объявили в розыск в рф.

В этот раз на своей странице в Instagram Джамала опубликовала вырезки из топовых украинских, американских и европейских СМИ, в которых сообщалось, что певицу объявили в розыск в рф по обвинению в распространении "фейков" о российской армии.

На самом же деле Джамала просто публиковала правду о преступлениях оккупантов против Украины. Певица решила публично прокомментировать это дело.

"Последние новости, облетевшие мир, сложно комментировать😳… Но это еще одно доказательство того, что через искусство, музыку, можно и нужно доносить правду. Правда есть правда, и от этого никуда не деться. Ты можешь ее сказать, сфотографировать, нарисовать, ты можешь ее спеть", – пишет Джамала.

По данным МВД рф, Джамалу объявили в розыск в середине октября 2023 года.

"Я всегда была и являюсь певицей, которая любит музыку на 100%, и на эти же 100% отдана своему делу. То, что я всегда пою о личном, — это мой путь как творческой единицы, который я самостоятельно избрала. А когда в твоей стране война, где бы ты ни был, ты представляешь страну, в которой война. Благодарю каждого за поддержку. Спасибо всем", – подчеркнула Джамала.

Украинцы в комментариях поддержали Джамалу:

"Вы даже не представляете какое Вы мощное оружие. Для меня Вы – золото нации. Спасибо, что Вы у нас есть";

"Они только раз показали миру свою тупость и глупость";

"Джа!!! 😎 ты наше музыкальное оружие ❤️‍🔥".

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