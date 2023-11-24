Суми у платіжках збільшаться – при цьому вартість комунальних послуг, таких як електроенергія, газ, опалення та гаряча вода, у грудні залишаться незмінними.

В грудні в Україні традиційно передбачається збільшення витрат на комунальні послуги. Порівняно з груднем 2022 року сім'ям із чотирьох осіб доведеться сплатити більше. Зокрема, близько на 280 гривень більше за електроенергію.

У грудні тарифи на електроенергію та тарифи на газ залишатимуться незмінними, але витрати з настанням зими збільшуються. В грудні звичайно збільшуються суми у платіжках за газ або централізоване опалення.

Грудень 2023 року може також стати періодом масових відключень електроенергії. Існують кілька сценаріїв, за яких українцям можливо доведеться залишитись знову без електроенергії взимку.

Перший сценарій - масові обстріли української енергосистеми Росією. У такому випадку частина об'єктів енергосистеми буде пошкоджена, незважаючи на всі заходи захисту. Під час ремонтних робіт і балансування системи "Укренерго" може доручити скоротити споживання.

Після цього енергетичні компанії в регіонах будуть використовувати розроблені графіки. Навіть без обстрілів можливі проблеми з генерацією, через які Україні доведеться взимку або обмежувати споживання, або імпортувати електроенергію.

При цьому вартість комунальних послуг, таких як електроенергія, газ, опалення та гаряча вода, у грудні залишатиметься незмінними. Тарифи залишаться фіксованими щонайменше до травня 2024 року, і ціни можуть змінитися після завершення опалювального сезону.

Джерело: OBOZ.UA

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