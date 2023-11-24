Суммы в платежках увеличатся - при этом стоимость коммунальных услуг, таких как электроэнергия, газ, отопление и горячая вода, в декабре останутся неизменными.

В декабре в Украине традиционно предполагается увеличение расходов на коммунальные услуги. По сравнению с декабрем 2022 года семьям из четырех человек придется заплатить больше. В частности, около 280 гривен больше электроэнергии.

В декабре тарифы на электроэнергию и тарифы на газ будут оставаться неизменными, но расходы с наступлением зимы увеличиваются. В декабре обычно увеличиваются суммы в платежках за газ или централизованное отопление.

Декабрь 2023 может также стать периодом массовых отключений электроэнергии. Существуют несколько сценариев, при которых украинцам, возможно, придется остаться снова без электроэнергии зимой.

Первый сценарий – массовые обстрелы украинской энергосистемы Россией. В таком случае часть объектов энергосистемы будет повреждена, несмотря на все меры защиты. При ремонтных работах и ​​балансировке системы "Укрэнерго" может поручить сократить потребление.

После этого энергетические компании в регионах будут использовать разработанные графики. Даже без обстрелов возможны проблемы с генерацией, из-за которых Украине придется зимой либо ограничивать потребление, либо импортировать электроэнергию.

При этом стоимость коммунальных услуг, таких как электроэнергия, газ, отопление и горячая вода, в декабре останутся неизменными. Тарифы останутся фиксированными, по меньшей мере, до мая 2024 года, и цены могут измениться после завершения отопительного сезона.

Источник: OBOZ.UA

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