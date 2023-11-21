Alyona Alyona, справжнє ім'я якої Альона Савраненко, опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, присвячений загиблому українському герою.

"Війна забирає найкращих. Кожного дня наша країна втрачає людей. Ми маємо пам'ятати якою ціною нам дістається шанс на життя вдома і маємо пам'ятати героїв, які віддали своє життя заради нашого з вами майбутнього", – наголосила Alyona Alyona.

Цього разу Alyona Alyona вирішила вшанувати памʼять Олега Бандурченка, який двічі обирався депутатом Вільногірської міської ради, був учасником Революції Гідності, а з 2014 року присвятив своє життя захисту рідної країни.

Олег Бандурченко був учасником АТО/ООС, пройшов шлях від солдата до штаб-сержанта. Під час повномасштабного вторгнення обіймав посаду командира мінометної батареї. За час служби був відзначений численними орденами та відзнаками, зокрема «За мужність і відвагу», «Сталевий Хрест Непереможних», «За мужність» ІІІ ступеня.

Alyona Alyona розповіла, що 8 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині Олег отримав смертельні поранення. Воїну було 62 роки. Вдома на нього чекали мама, сестра, дружина, троє дітей і двоє онуків.

"Кожного разу коли постає питання «донатити чи не донатити», коли здається, що наш донат замалий - згадайте, що на фронті за нас з вами боряться наші герої. Навіть 1 гривня донату може врятувати їм життя і допомогти побороти ворога. Ми не повинні забувати, якою ціною нам дістається можливість прокидатися кожного дня. Ми не повинні забувати, кому ми завдячуємо за можливість мати надію. Ми не повинні забувати, що в нашій країні йде війна", – додала Alyona Alyona.

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