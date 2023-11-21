Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, опубликовала на своей странице в Instagram пост, посвященный погибшему украинскому герою.

"Война забирает лучших. Каждый день наша страна теряет людей. Мы должны помнить какой ценой нам достается шанс на жизнь дома и должны помнить героев, которые отдали свою жизнь ради нашего с вами будущего", – подчеркнула Alyona Alyona.

На этот раз Alyona Alyona решила почтить память Олега Бандурченко, который дважды избирался депутатом Вольногорского городского совета, был участником Революции Достоинства, а с 2014 года посвятил свою жизнь защите родной страны.

Олег Бандурченко был участником АТО/ООС, прошел путь от солдата до штаб-сержанта. Во время полномасштабного вторжения занимал должность командира минометной батареи. За время службы был отмечен многочисленными орденами и отличиями, в частности, «За мужество и отвагу», «Стальной Крест Непобедимых», «За мужество» III степени.

Alyona Alyona рассказала, что 8 октября 2022 во время выполнения боевого задания на Херсонщине Олег получил смертельные ранения. Воину было 62 года. Дома его ждали мама, сестра, жена, трое детей и двое внуков.

"Каждый раз, когда встает вопрос «донатить или не донатить», когда кажется, что наш донат маловат – вспомните, что на фронте за нас с вами борются наши герои. Даже 1 гривна доната может спасти им жизнь и помочь побороть врага. Мы не должны забывать, какой ценой нам достается возможность просыпаться каждый день. Мы не должны забывать, кому мы обязаны благодарить за возможность надеяться. Мы не должны забывать, что в нашей стране идет война”, – добавила Alyona Alyona.

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