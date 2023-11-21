Зірка "1+1" Марічка Падалко та журналіст, колишній нардеп, а тепер боєць ЗСУ Єгор Соболєв у шлюбі з 2010 року.

Падалко та Соболєв виховують трьох дітей — доньок Марію та Катерину, які зараз живуть та навчаються в Празі, та сина Михайла, який перейшов до 11-го класу київської школи.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко показала архівні кадри часів "Євромайдану", зокрема й фото, на якому вона позує разом із Єгором Соболєвим. Таким чином ведуча вирішила привітати українців із Днем Гідності та Свободи, що відзначається щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

"З Днем свободи та гідності! 10 років боротьби, яка насправді триває століттями. Вдячність всім, хто не втомлюється, вічна пам’ять тим, хто поклав в цій боротьбі своє життя. Стоїмо!", – наголосила Марічка Падалко.

Чоловік Марічки Падалко Єгор Соболєв народився у Краснодарі та прожив у росії до 1995 року. У 2004 році він отримав українське громадянство. При цьому батьки Соболєва досі живуть у рф, і після початку повномасштабної війни він різко розірвав із ними стосунки.

У мережі вже кілька разів з'являлися фейки про загибель Соболєва на фронті. Раніше Марічка Падалко зізналася, що дуже хвилюється за чоловіка й переживала "передчасне горювання" - ведуча обмірковувала найгірші сценарії та намагалася жити так, ніби вона "вже сама".

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