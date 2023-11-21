Звезда "1+1" Маричка Падалко и журналист, бывший нардеп, а теперь боец ​​ВСУ Егор Соболев в браке с 2010 года.

Падалко и Соболев воспитывают троих детей — дочерей Марию и Екатерину, которые сейчас живут и учатся в Праге, и сына Михаила, перешедшего в 11 класс киевской школы.

В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко показала архивные кадры времен "Евромайдана", в том числе и фото, на котором она позирует вместе с Егором Соболевым. Таким образом, ведущая решила поздравить украинцев с Днем Достоинства и Свободы, который отмечается ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

"С Днем свободы и достоинства! 10 лет борьбы, которая на самом деле длится веками. Благодарность всем, кто не устает, вечная память положившим в этой борьбе свою жизнь. Стоим!", – подчеркнула Маричка Падалко.

Муж Марички Падалко Егор Соболев родился в Краснодаре и прожил в рф до 1995 года. В 2004 г. он получил украинское гражданство. При этом родители Соболева до сих пор живут в россии, и после начала полномасштабной войны он резко разорвал с ними отношения.

В сети уже несколько раз появлялись фейки о гибели Соболева на фронте. Ранее Маричка Падалко призналась, что очень волнуется за мужа и переживала "преждевременное горе" - ведущая обдумывала самые плохие сценарии и пыталась жить так, будто она "уже сама".

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Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

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