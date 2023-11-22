Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний 21 листопада.

Тиждень проходить відносно непогано, і читання карт Таро цього дня може багато сказати про кожен знак зодіаку.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Нам весь час потрібна невелика підтримка, і немає нічого ганебного в тому, щоб попросити друзів або сім'ю бути поруч, коли вам знадобиться допомога.

Нелегко говорити, коли тобі потрібна допомога. Як Овен, ви не любите визнавати свою слабкість, але сьогодні вразливість це чудово, тому що вона приваблює людей на ваш бік.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Маг.

Кожен народжується з певними вродженими талантами та навичками.

Можливо, ви ще навіть не знаєте, які у вас є, але, витративши трохи часу та самоаналізу, ви виявите, що знаєте, як зробити щось приголомшливе. Навичка, яку ви можете розвинути в пристрасть, бізнес або проект, який зачіпає ваше серце.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Двійка Жезлов.

Для формування та зростання твердого характеру та сильної трудової етики потрібен час.

На своєму шляху ви засвоїли багато цінних уроків, і саме цей досвід допоміг вам стати сильною людиною. Ви готові до наступного етапу життєвого шляху.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Трійка Жезлов.

Творчість – це приправа життя. Від нудьги може виникнути відчуття, що вам нема чого чекати, але порожнеча може бути замаскованим подарунком.

Небагато тиші під час виконання повсякденних завдань, таких як прибирання, може принести іскру інновацій чи ідею, яку варто спробувати. Ніколи не знаєш, до чого може привести затишшя протягом дня.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Десятка пентаклів.

Гроші приходять і можуть піти, але якщо ви розумно інвестуєте у бізнес, ви зможете заробити більше, ніж ви думали. Втрата може бути страшною, але продовжуйте наполягати, і все у вас налагодиться.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Справедливість

У світі є речі, які здаються несправедливими, але за часів негараздів та несправедливості з'являється можливість вчинити по-іншому.

Коли ви бачите, що з людьми поводяться неправильно або страждають, це заклик лобіювати і робити щось, щоб змінити, як написано правила.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов.

Мужність є основою вашої особистості, і хоча інші можуть сприймати вас як слабку людину, ви знаєте правду. Ваші дії завжди будуть говорити голосніше за слова.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Закохані.

Зустрічатися з кількома людьми може бути трохи весело і одночасно приголомшливо, тому тепер, коли ви відчуваєте зв'язок із кимось, настав час вирішити, чи готові ви обмежити свої можливості однією людиною.

Це нелегкий вибір, але ви можете виявити, що це найщасливіший вибір, який ви зробили за довгий час.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків.

Емоції можуть суперечити і збивати вас з пантелику прямо зараз.

Якщо ви не впевнені, що робити, замість того, щоб плакати і тримати все це при собі, зверніться до друга, який може підставити вам плече, на яке можна спертися, або викликати посмішку на вашому обличчі.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей.

Пари не завжди домовляються про те, як витрачати гроші.

Коли справа доходить до покупки дорогого товару, ви можете сперечатися більше, ніж зазвичай, тому що втрата фінансової безпеки може спричинити страх. Поговоріть про це, щоб побачити, чи зможете знайти компроміс.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Сімка Кубків.

Щоденник може бути безпечним місцем для запису ваших ідей, особливо коли у вашій голові крутиться так багато думок.

Можливо, у вас не так багато відповідей, як питань, але запис може допомогти вам все це обдумати.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Ризики складно виміряти, але ця карта говорить про те, що слід уникати надто великого ризику.

Можливо, ви не отримаєте бажаного результату. Вам захочеться все обміркувати та зважити усі свої плюси та мінуси.

Джерело: yourtango.

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