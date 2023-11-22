Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 21 ноября.

Неделя проходит относительно неплохо, и чтение карт Таро в этот день может многое сказать о каждом знаке зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Нам всем время от времени нужна небольшая поддержка, и нет ничего постыдного в том, чтобы попросить друзей или семью быть рядом, когда вам понадобится помощь.

Нелегко говорить, когда тебе нужна помощь. Как Овен, вы не любите признавать свою слабость, но сегодня уязвимость — это прекрасно, потому что она привлекает людей на вашу сторону.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Маг.

Каждый рождается с определенными врожденными талантами и навыками.

Возможно, вы еще даже не знаете, какие у вас есть, но, потратив немного времени и самоанализа, вы обнаружите, что знаете, как сделать что-то потрясающее. Навык, который вы можете развить в страсть, бизнес или проект, который трогает ваше сердце.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Для формирования и роста твердого характера и сильной трудовой этики требуется время.

На своем пути вы усвоили много ценных уроков, и именно этот опыт помог вам стать сильным человеком. Вы готовы к следующему этапу вашего жизненного пути.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Творчество – это приправа жизни. От скуки может возникнуть ощущение, что вам нечего ожидать, но пустота может быть замаскированным подарком.

Немного тишины во время выполнения повседневных задач, таких как уборка, может принести искру инноваций или идею, которую стоит попробовать. Никогда не знаешь, к чему может привести затишье в течение дня.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Деньги приходят и могут уйти, но если вы разумно инвестируете в бизнес, вы сможете заработать больше, чем вы думали. Потеря может быть пугающей, но продолжайте упорствовать, и все у вас наладится.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Справедливость

В мире есть вещи, которые кажутся несправедливыми, но во времена невзгод и несправедливости появляется возможность поступить по-другому.

Когда вы видите, что с людьми обращаются неправильно или страдают, это призыв лоббировать и делать что-то, чтобы изменить то, как написаны правила.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Мужество является основой вашей личности, и хотя другие могут воспринимать вас как слабого человека, вы знаете правду. Ваши действия всегда будут говорить громче слов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Влюбленные.

Встречаться с несколькими людьми может быть немного весело и одновременно ошеломляюще, поэтому теперь, когда вы чувствуете связь с кем-то, пришло время решить, готовы ли вы ограничить свои возможности одним человеком.

Это нелегкий выбор, но вы можете обнаружить, что это самый счастливый выбор, который вы сделали за долгое время.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Эмоции могут противоречить и сбивать вас с толку прямо сейчас.

Если вы не уверены, что делать, вместо того, чтобы плакать и держать все это при себе, обратитесь к другу, который может подставить вам плечо, на которое можно опереться, или вызвать улыбку на вашем лице.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Пары не всегда договариваются о том, как тратить деньги.

Когда дело доходит до покупки дорогостоящего товара, вы можете спорить больше, чем обычно, потому что потеря финансовой безопасности может вызвать страх. Поговорите об этом, чтобы увидеть, сможете ли вы найти компромисс.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Дневник может быть безопасным местом для записи ваших идей, особенно когда в вашей голове крутится так много мыслей.

Возможно, у вас не так много ответов, как вопросов, но записывание может помочь вам все это обдумать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Риски сложно измерить, но эта карта говорит о том, что следует избегать слишком большого риска.

Возможно, вы не получите желаемого результата. Вам захочется все обдумать и взвесить все свои плюсы и минусы.

Источник: yourtango.

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