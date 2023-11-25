ПФУ вказали, що у такому разі субсидію можуть призначити, але лише за однієї умови.

Громадяни, які не в змозі самостійно оплачувати комунальні послуги, мають можливість отримати житлову субсидію від держави. В Пенсійному фонді України (ПФУ) роз'яснили, чи можуть українці, які продали житло в одному місті та придбали в іншому, розраховувати на призначення субсидії. Ця інформація була представлена в повідомленні ПФУ.

ПФУ вказали, що у такому випадку субсидію можуть призначити, але лише за умови наявності документального підтвердження того, що нове житло було придбане протягом шести місяців після продажу іншої квартири чи будинку. При цьому це повинно бути єдине житлове приміщення у власності особи, яка оформлює субсидію.

Також у ПФУ відзначили, що доходи від продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства, згідно з положенням про порядок призначення житлових субсидій (п. 14), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Важливо зауважити, що у випадках заборгованості по комунальних послугах субсидія може бути відмовлена, але існують обставини, за яких громадяни можуть отримати допомогу від держави.

Варто нагадати, що Кабмін передав повноваження з призначення субсидій повністю Пенсійному фонду. Тепер він не лише адмініструватиме кошти, але й видачу субсидій на оплату комунальних послуг.

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