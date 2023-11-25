ПФУ указали, что в таком случае субсидию могут назначить, но только при одном условии.

Граждане, не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, имеют возможность получить жилищную субсидию от государства. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) разъяснили, могут ли украинцы, которые продали жилье в одном городе и приобрели в другом, рассчитывать на назначение субсидии. Эта информация была представлена ​​в сообщении ПФУ.

ПФУ указали, что в таком случае субсидию могут назначить, но только при наличии документального подтверждения того, что новое жилье было приобретено в течение шести месяцев после продажи другой квартиры или дома. При этом это должно быть единственное жилое помещение в собственности лица, оформляющего субсидию.

Также в ПФУ отметили, что доходы от продаж не учитываются в совокупный доход домохозяйства, согласно положению о порядке назначения жилищных субсидий (п. 14), утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Важно отметить, что в случаях задолженности по коммунальным услугам субсидия может быть отказана, но существуют обстоятельства, при которых граждане могут получить помощь от государства.

Следует напомнить, что Кабмин передал полномочия по назначению субсидий полностью Пенсионному фонду. Теперь он будет не только администрировать средства, но и выдачу субсидий на оплату коммунальных услуг.

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