Український телеведучий Анатолій Анатолич відкрито висловив свої почуття щодо того, чи не брати йому зброю до рук під час воєнних дій.

Шоумен щиро зізнався, що він відчуває тягар провини. Проте, за його словами, це почуття діє як додатковий стимул для активного волонтерства та досягнення конкретних результатів.

Зірка також зазначив, що у планах у нього відвідування психолога, оскільки його психологічний стан перебуває під тиском. Крім того, шоумен зізнався, що часом відчуває втому. Все ж таки він вважає, що скаржитися на втому неприйнятно для тих, хто нині не на передовий.

"З іншого боку, це почуття стимулює донатив, щось робити і в результаті мати результат. З собою розбиратимуся з погляду психології. Навіть не втомився, а трохи проблеми із головою, на жаль, як і у всіх" - Заявив Анатоліч.

Також Анатолич опублікував відео, як студенти Львівської політехніки вимагали звільнити Ірину Фаріон із університету.

"За версією пані Фаріон я, звичайно, манкурт ще той. Тому що говорив до 25 російською, та й зараз каюся, іноді можу в різних сценаріях. З іншого боку я почав вивчати українську (так, з великої літери, бо так хочу) у Києві і продовжую її вивчати зараз. А ще й, як на мене, популяризую його як лідер думок”, — пише Анатолій Анатолич.

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