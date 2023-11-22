Украинский телеведущий Анатолий Анатолич открыто высказал свои чувства по поводу того, не брать ли ему оружие в руки во время военных действий.

Шоумен искренне признался, что он ощущает груз вины. Тем не менее, по его словам, это чувство действует как дополнительный стимул для активного волонтерства и достижения конкретных результатов.

Звезда также отметил, что в планах у него посещение психолога, так как его психологическое состояние находится под давлением. Кроме того, шоумен признался, что временами чувствует усталость. Все же он считает, что жаловаться на усталость неприемлемо для тех, кто в настоящее время не на передовой.

"С другой стороны, это чувство стимулирует донатить, что-то делать и в итоге иметь результат. С собой буду разбираться с точки зрения психологии. Даже не устал, а немного проблемы с головой, к сожалению, как и у всех" - заявил Анатолич.

Также Анатолич опубликовал видео, как студенты Львовской политехники требовали уволить Ирину Фарион из университета.

"По версии госпожи Фарион я, конечно, манкурт еще тот. Потому что говорил до 25 на русском, да и сейчас каюсь, иногда могу в разных сценариях. С другой стороны я начал учить Украинский (да, с большой буквы, потому что так хочу) в Киеве и продолжаю его учить сейчас. А еще и, мне кажется, популяризирую его как лидер мнений", — пишет Анатолий Анатолич.

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