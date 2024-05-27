Плями іржі на одязі можуть з'явитися зі звичайних речей, таких як ржаві заклепки або кольорові речовини, що містять металеві частинки.

Іржа може зіпсувати навіть найкрасивіший одяг і виглядає особливо неприємно. Проте, не все втрачено, існує секретний спосіб, який може допомогти вам видалити ці плями.

Що потрібно

Лимонний сік або оцет. Ці інгредієнти мають властивості розчинення ржавчини.

Сіль. Вона може слугувати як абразив для додаткового видалення плями.

М'яка щітка або стара зубна щітка. Вона допоможе добре розподілити сіль і обробити пляму.

Тепла вода. Для промивання та видалення залишків інгредієнтів після обробки.

Крок 1: Підготовка

Переконайтеся, що ви працюєте на чистому та сухому одязі. Зніміть одяг і розташуйте його на рівній поверхні. Постарайтеся якнайшвидше приступити до видалення плями, оскільки ржавчина може стати стійкою, якщо її не видаляти вчасно.

Крок 2: Застосування лимонного соку або оцту

Застосуйте невелику кількість лимонного соку або оцту безпосередньо на пляму іржі. Обидва ці продукти мають кислотні властивості, які допомагають розчинити ржавчину.

Крок 3: Додавання солі

Посипте пляму невеликою кількістю солі. Сіль буде діяти як абразив, допомагаючи видалити ржавчину. Використовуйте м'яку щітку або зубну щітку для того, щоб ретельно працювати над зафарбованою областю.

Крок 4: Терпіння і тертя

Дозвольте суміші лимонного соку (або оцту), солі та часу працювати. Дайте інгредієнтам проникнути в тканину і розчинити ржавчину. Після цього візьміть щітку і почніть терти пляму. Тертя має бути дуже обережним, щоб не пошкодити тканину.

Крок 5: Промивання

Після успішного видалення плями промийте одяг в теплій воді, щоб видалити залишки солі та кислоти. Переконайтеся, що пляму повністю видалено, перш ніж повертати одяг назад у гардероб.

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