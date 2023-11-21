Клієнт "ПриватБанк" розповів про неприємну ситуацію, яка з ним сталася. Зокрема гроші з його картки списалися, але одержувачу не зайшли.

Деякі клієнти "ПриватБанку" стикаються з труднощами при використанні послуг банку, що може призводити до негативних вражень від якості обслуговування. На порталі "Мінфін" з'явився негативний відгук, в якому клієнт "ПриватБанк" розповів про неприємну ситуацію, яка з ним сталась. Зокрема, гроші з його картки списалися, але одержувачу не зайшли.

Клієнт "ПриватБанк" поділився, що поповнював рахунок свого мобільного телефону через додаток "Приват24" з карти Universal GOLD. Гроші в сумі 185 гривень з рахунку банківської карти списалися, проте мобільний телефон так і не було поповнено.

Оператор "ПриватБанк" пояснив, що нібито банк зробив все правильно, а гроші начебто були перераховані оператору. Порадили звязатись з оператором мобільного звязку та з'ясувати причину - чому рахунок мобільного телефону не був поповнений. Але з цим теж виникли проблеми через дії "ПриватБанк".

"Як я доведу оператору, що банк зробив операцію, якщо квитанція не роздруковується? Пише: "Помилка. Неможливо відкрити документ, оскільки його пошкоджено". Дівчина з "ПриватБанк" відповіла: Ми вам надішлемо квитанцію в Приват24. Проте пройшло вже декілька неділь, і на даний час квитанцію я так і не отримав", - скаржиться клієнт "ПриватБанк".

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