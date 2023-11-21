Клиент "ПриватБанк" рассказал о неприятной ситуации, которая с ним произошла. В частности, деньги с его карты списались, но получателю не зашли.

Некоторые клиенты "ПриватБанка" сталкиваются с трудностями при использовании услуг банка, что может приводить к отрицательным впечатлениям от качества обслуживания. На портале "Минфин" появился отрицательный отзыв, в котором клиент "ПриватБанк" рассказал о неприятной ситуации, которая с ним произошла. В частности, деньги с его карты списались, но получателю не зашли.

Клиент "ПриватБанк" поделился, что пополнял счет своего мобильного телефона через приложение "Приват24" с карты Universal GOLD. Деньги в сумме 185 гривен со счета банковской карты списались, однако мобильный телефон так и не был пополнен.

Оператор "ПриватБанк" объяснил, что якобы банк сделал все правильно, а деньги вроде бы были перечислены оператору. Посоветовали связаться с оператором мобильной связи и выяснить причину - почему счет мобильного телефона не был пополнен. Но с этим тоже возникли проблемы из-за действий "ПриватБанк".

"Как я докажу оператору, что банк сделал операцию, если квитанция не распечатывается? Пишет: "Ошибка. Невозможно открыть документ, поскольку он поврежден. Девушка с "ПриватБанк" ответила: Мы вам пришлем квитанцию ​​в Приват24. Однако прошло уже несколько воскресений, и в настоящее время квитанцию ​​я так и не получил", - жалуется клиент "ПриватБанк".

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