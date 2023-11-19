Камалія продовжує ділитися фотографіями з колишнім чоловіком після заяви про розлучення навесні.

Телеведучий Женя Фешак, Артур Адамов та Сергій Підвеза прокоментували розлученняКамалії з чоловіком-мільярдером. Про це ведучі розповіли у програмі на Люкс ФМ.

"Навесні Камалія оголосила, що розлучається з Мохаммедом Захуром, але продовжує ділитися в інтернеті спільними фотографіями. Але коли копали глибше, то вони сказали, що нічого не поєднує їх із Захуром крім батьківства та спільної співпраці", - розповіли ведучі.

Телеведучі також зазначили, що можлива співпраця мала на увазі премію UNA, яку спонсорує її колишній чоловік. При цьому сама співачка ніколи не здобувала нагороду від цієї організації.

Варто зазначити, Камалія – відома українська співачка, яка перемогла на конкурсі Міс Світу. Артистка була одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, який володіє бізнесом в Україні та Британії. У пари є двоє дітей-близнючок – Арабелла та Мірабела.

Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Камалія організувала кілька фондів, через які допомагає українським біженцям. Але вже навесні цього року Камалія оголосила про розлучення зі своїм чоловіком, з яким у шлюбі пробула 20 років.

Останні новини України:

Нагадаємо, найбагатша співачка України у сльозах залишила дітей та схвилювала кадрами

Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України поскаржилася на зміни у житті з чоловіком-мільярдером та дочками

А ще Politeka писала, що найбагатша співачка України влаштувала розбірки з чоловіком-мільярдером на публіці