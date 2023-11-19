Телеведущий Женя Фешак, Артур Адамов и Сергей Пидвеза прокомментировали развод Камалии с мужем-миллиардером. Об этом ведущие рассказали в программе на Люкс ФМ.

"Весной Камалия объявила, что разводится с Мохаммедом Захуром, но продолжает делится в интернете совместными фотографиями. Но когда копали глубже, то они сказали, что ничего не объединяет их с Захуром кроме отцовства и общего сотрудничества", - рассказали ведущие.

Телеведущие также отметили, что возможно сотрудничество имелось ввиду о премии UNA, которую спонсирует ее бывший муж. При этом сама певица никогда не получала награду от данной организации.

Стоит отметить, Камалия - известная украинская певица, которая победила на конкурсе Мисс Мира. Артистка была замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, который владеет бизнесом в Украине и Британии. У пары есть двое детей-близняшек - Арабелла и Мирабелла.

Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Камалия организовала несколько фондов, через которые помогает украинским беженцам. Но уже весной текущего года Камалия объявила о разводе со своим супругом, с которым в браке пробыла 20 лет.

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