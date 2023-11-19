Читання однієї карти Таро для всіх знаків Зодіаку вже тут, передбачення з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний 19 листопада. Карти Таро сьогодні відкриють вам багато цінної інформації, яку ви можете використовувати для проникливості і мудрості. Що приготував до вашого знака сьогоднішній гороскоп Таро?

У нашому світі відбувається так багато всього, що неможливо не мати внутрішньої реакції.

Але що принесе вашому знаку зодіаку читання Таро на одній карті? Читай далі.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро для вашого знаку зодіаку 19 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Двійка Мечів.

Настав час вибирати: логіка чи кохання? Ви повинні знати, чого хоче ваше серце, і вам важливо копати, поки ви не знайдете це місце спокою при ухваленні такого роду рішень.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Двійка Жезлов.

Майте неупередженість та відкрите серце. Ваше розуміння ситуації, з якою ви зіткнулися, перебуває у процесі. Ви тільки починаєте цей шлях і невдовзі виявите, що цей час життя був формуванням характеру.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Справедливість

Усуньте від результату, Близнюки. Дозвольте собі шанс побачити, що робить Всесвіт без вашої участі. Дозвольте долі дати вам те, що вам потрібно без будь-яких умов.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: сторінка пентаклів, перевернута.

Зосередьтеся на ідеалах кохання, Раку. Коли ти зустрічаєш людину, яка думає і любить так само, як ти, це чарівна пригода.

Ви можете підняти рівень люблячої доброти до бажаних висот, тому що ви більше не мрієте на самоті.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Король Мечів, перевернута.

Тобі не обов'язково боротися в кожній битві, Лев. Ви приносите у своє життя те, про що думали щодня. Отже, виявляйте вищі речі, такі як любов, вірність та дружба.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Ієрофант.

Старі шляхи не означають, що вони найкращі, Діво. Живіть зараз, навіть якщо це означає, що вам доведеться прийняти новий спосіб ведення справ. Прямо зараз настільки багато змін можуть не мати сенсу, але зрештою вони будуть.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Закохані.

Вирішіть, чого ви хочете, коли справа стосується кохання: нового чи того, що вам уже пропонували. Завжди спокусливо думати, що хтось, кого ви ще не зрозуміли, може стати найкращим партнером.

Але у відносинах, в яких ви зараз перебуваєте, ще є що вивчити, то чому б не спробувати заглибитися в те, чим вам уже пощастило.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута.

Знай собі ціну, Скорпіоне. Вам може здаватися, що інші не ставляться до вас так, як слід, і в такі часи дуже важливо бути добрим до себе.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Диявол, перевернута.

Зараз ти можеш втілити у житті все, що хочеш, Стрілець. Подумайте ясно і обміркуйте, що вам потрібно в житті, і закликайте це до себе тим, що ви кажете, робите та робите дії.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Козеріг, коли ти готовий дозволити Всесвіту взяти гору, до тебе приходить радість. Завжди добре, коли ти можеш робити невеликі вчинки довіри, які будують твоє життя так, як хочеш.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Імператор.

Кожен ваш крок наближає вас до надії чи від неї. Вам не потрібно боротися за те, у що ви не вірите. Збережіть свою енергію для тих випадків, коли ви відчуваєте, що маєте бути вірними собі.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Паж Мечів, перевернута.

До поганих і добрих новин зараз можна ставитися однаково. Ви можете оцінити істинність ситуації замість того, щоб судити про її реальність. Найкраще знати, де ви знаходитесь.

Джерело: yourtango.

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