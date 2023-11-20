Будуть злети та падіння, але карти Таро показують нам, що немає нічого, через що ми не змогли б пройти.

Що карти готують Леву, Діві, Скорпіону, Стрільцю та іншим знакам зодіаку цього тижня?

Овен (21 березня – 20 квітня)

Кохання: Суд

Настрій: Закохані

Кар'єра: Диявол

Цього тижня вам слід звернути увагу на своє здоров'я. Не ігноруйте болю, який продовжує повертатися; зверніться до лікаря, щоб виключити щось серйозне. Ваше знання грошей допоможе вам прийняти розумні фінансові рішення на цьому тижні, які можуть збільшити ваш добробут. Ті, хто сподівається отримати підвищення по службі, можуть очікувати на хороші новини та влаштувати вечірку зі своїми друзями та родиною. Хтось може попросити вас приєднатися до нього в палаючій поїздці на вихідні. Можливо, після цього ви добре проведете час і відчуєте себе таким, що відпочив.

Щаслива кількість: 18

Щасливі кольори: білий.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 20 травня)

Кохання: Помірність

Настрій: Сила

Кар'єра: П'ятірка жезлів

Здається, тиждень – вдалий час для кохання. Якщо ви зараз самотні, ви можете зустріти фантастичну людину. Деяким може бути корисна нова програма вправ зменшення жиру чи поліпшення фізичної форми. Почуваючись повним енергії, ви, швидше за все, почуватиметеся у чудовій фізичній та моральній формі весь тиждень. Можливо, вам доведеться подолати деякі труднощі у професії. Ті, хто працює у державному секторі, можуть стикатися з перешкодами у своїй повсякденній роботі.

Щасливе число: 2

Щасливі кольори: лавандовий.

БЛИЗНЮКИ (21 травня – 21 червня)

Кохання: Король монет

Настрій: Путівник

Кар'єра: П'ятірка Кубків

Курси підвищення кваліфікації допоможуть вам відточити свої навички та стати більш конкурентоспроможними на ринку праці. Якщо ви думали про вкладення грошей у фондовий ринок, зараз саме час це зробити. Хтось із винятковими якостями та чарівною натурою може закохатися у вас, якщо ви самотні та привабливі. У побуті потрібна обережність. Можуть виникнути непорозуміння, які порушать спокій удома. Ваша друга половинка може залишатися трохи власницькою та вимогливою цього тижня.

Щасливе число: 2

Щасливий колір: лавандовий та пурпуровий.

РАК (22 червня – 22 липня)

Кохання: Шістка монет

Настрій: Туз Мечів

Кар'єра: Світ

Тиждень може виявитися для вас сприятливим. У вас може бути гладке плавання, особисте та професійне. Якщо достроково закінчите важливий проект, начальство може високо оцінити ваші зусилля. Цей тиждень — чудовий час, щоб спробувати щось нове у фінансовому відношенні чи піти на продуманий ризик. Ви можете надати велику допомогу близькій людині, яка намагається зрозуміти, яку кар'єру чи життєвий шлях вибрати. Можливо, у сім'ї є хороші новини, якими ви можете поділитись.

Щасливе число: 6

Щасливі кольори: шоколад.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Кохання: Вежа

Настрій: Імператриця

Кар'єра: Трійка мечів

Тиждень може виявитися для вас фантастичним у професійному плані. Можливо, на вас чекає нагорода за тиждень за всю вашу важку роботу. Можливо, зараз саме час реалізувати свої плани щодо відкриття нового бізнесу чи компанії. Якщо ви збережете позитивний настрій, ви зможете вирішити багато розбіжностей зі своєю сім'єю та почати все заново. Відсутність порозуміння між вами та вашою другою половинкою може зруйнувати ваші стосунки. Зберігайте холоднокровність і знайдіть вихід. Вирішення затяжної майнової суперечки може нарешті дати вам зелене світло для реалізації ваших планів.

Щаслива кількість: 8

Щасливі кольори: фіолетовий.

ДІВА (24 серпня – 23 вересня)

Кохання: Чарівник

Настрій: Світ

Кар'єра: Коханці

Тиждень може виявитися вам вдалим. На роботі вам може бути надана можливість виступати в ролі наставника та допомагати іншим. Цього тижня вам можуть підвищити зарплатню. Якщо ви є бізнесменом або власником бізнесу, схоже, ви можете продовжити реалізацію своїх планів зростання. Незважаючи на ваші домашні проблеми, ваша чудова особа може допомогти вам впоратися з ними з гідністю. Вкладення грошей у нерухомість на цьому тижні може зробити вас та ваших близьких щасливими. Ви та ваш партнер можете чудово провести час, перекусивши або вирушивши у тривалу поїздку.

Щаслива кількість: 3

Щасливі кольори: коричневий.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 жовтня)

Кохання: Сімка монет

Настрій: П'ятірка Жезлов

Кар'єра: Ієрофант

Ваша ясність розуму може знайти чудове застосування у ваших професійних та особистих починаннях. Вам може бути запропоновано кілька вигідних варіантів на вибір. Це може зміцнити вашу позицію на професійному фронті. Приплив грошей із різних джерел, ймовірно, сприятиме інвестуванню у нову стратегію. Очікується, що доходи можуть зрости. Якщо ви вважаєте, що це допоможе вам прийти на краще форму, варто спробувати будь-який вид спорту.

Щасливе число: 5

Щасливі кольори: зелений.

СКОРПІОН (24 жовтня – 22 листопада)

Кохання: Паж Кубків

Настрій: Двійка монет

Кар'єра: Зірка

Все на цьому тижні здається чудовим та плідним. Ви можете залишитись на керівній посаді, а підвищення може статися несподівано! Одного з ваших колег можуть зацікавити ваші чудові комунікативні навички. Ваша здатність ефективно спілкуватися в мережі може відкрити нові можливості для бізнесу. Навколишні люди визнають і цінують ваші чудові пропозиції. Ви також, мабуть, чудово проведете час, спілкуючись із близькими. Ці самотні люди можуть планувати зв'язати себе шлюбом з однодумцем.

Щасливе число: 22

Щасливі кольори: шафран.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада – 21 грудня)

Кохання: Четвірка Кубків.

Настрій: Зірка

Кар'єра: Джастіс

Тиждень може стати для вас цікавим і продуктивним. Ваші фінанси та стан вашої компанії можуть значно покращитись на цьому тижні. Інвестовані кошти можуть використовуватися як джерело ліквідності. У вас є хороші шанси незабаром бути визнаним найвідданішим справі працівником. Можлива вища посада або навіть переведення до відповідального відділу. Можливо, ви зможете покращити свої відносини з молодшими членами сім'ї, якщо надасте їм всю необхідну підтримку та розуміння.

Щаслива кількість: 18

Щасливі кольори: фіолетовий.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 21 січня)

Кохання: Десятка Жезлів

Настрій: Дурень

Кар'єра: Четвірка Кубків

Тиждень може бути приємним, оскільки ваш партнер може показати вам свій більш м'який і розуміючий бік, ніж зазвичай. Професійного тиску практично немає. Вам може бути дозволено підтвердити свою відданість своїй роботі та її цілям. За підтримки обох сімей ви можете одружитися, якщо у вас є стосунки. Цього тижня ваше здоров'я виглядає добрим. Ви можете відчути мотивацію і готовність внести у своє життя нові, радикальні зміни.

Щаслива кількість: 3

Щасливі кольори: жовтий.

ВОДОЛІЙ (22 січня – 19 лютого)

Кохання: Колісниця

Настрій: П'ятірка Кубків

Кар'єра: Вісімка Жезлов

Ви можете внести деякі позитивні зміни у своє життя, наприклад, перейти на здоровіший спосіб життя. Настав час взяти на себе відповідальність за своє професійне чи освітнє майбутнє та зробити правильний вибір. Будьте гранично відвертими у своїх планах на майбутнє. Ви можете виявити, що деякі з ваших розмов є плідними на фінансовому фронті і можуть призвести до появи нових клієнтів та замовників. Майбутнє ваших стосунків може опинитися під загрозою, якщо ви та ваш партнер постійно сваритиметеся.

Щаслива кількість: 8

Щасливі кольори: фіолетовий.

РИБИ (20 лютого – 20 березня)

Кохання: Двійка Мечів

Настрій: Чарівник

Кар'єра: Верховна жриця

Якщо ви зможете зберегти оптимістичний прогноз на цьому тижні, справи підуть гладко, і ви навіть зможете досягти успіху у фінансовому відношенні. Ключ до успіху – це прорахований ризик. Успіх, швидше за все, буде вашим на професійному фронті. Від деяких очікується гра на вищому рівні. Ваш партнер може бути переповнений радістю з розвитком ваших відносин. Також, можливо, що ваша друга половинка може здивувати вас подарунком.

Щаслива кількість: 11

Щасливі кольори: рожевий.

Джерело: hindustantimes .

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