Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 18 листопада, яке актуальне питання у вас є на сьогодні?

Таро може дати розуміння та напрямок у житті, коли нам це потрібно найбільше.

Кожна карта Таро сповнена багатої символіки, яка допомогла багатьом людям знайти відповідь чи рішення під час читання Таро чи гороскопу.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 18 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Десятка Жезлів.

Перестань прагнути, Овен. Те, що призначено вам у житті, відбуватиметься природним чином.

Вам просто потрібно бути самим собою і старанно працювати над тим, у чому ви обдаровані, і раптово всесвіт зустріне вас на півдорозі до вашої долі.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Повішений.

Чекати, поки хтось вирішить, чи хоче він бути з вами, — марна трата дорогоцінного часу. Якщо людина хоче любити тебе, вона це зробить.

Ви повинні любити себе. Отже, замість того, щоб сидіти біля телефону та перевіряти, чи надійшов вам дзвінок чи повідомлення, живіть своїм життям. Вони прийдуть до вас, якщо це судилося.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Король Жезлов.

Пристрасть - це пряність життя, Близнюки. Почуття мотивації який завжди виникає тоді, коли вам цього хочеться.

У ті моменти, коли ваше серце не захоплене тим, що ви робите, вам потрібно впиратися в п'яти та виконувати важку роботу. Зрештою, ваше бажання наздожене дію.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Паж Кубків

Ви відчуваєте себе закритим для кохання? Коли ваше серце на варті, вам може бути важко відчути той самий рівень співчуття, який ви зазвичай відчуваєте.

Настав час звільнитися від болю та смутку, який ви відчували в минулому, і дозволити собі знову відчути емоції.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Лицар Мечів.

Ти тільки починаєш, Лев. На початку шляху ви не побачите прояву того, що сподіваєтесь знайти.

Коріння починає рости під землею. Продовжуйте поливати і з любов'ю доглядати свій сад. Згодом ви побачите плоди своєї праці!

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Башта.

Можливо, раптова поява проблеми застав вас зненацька, але ситуації часто починають проявляти свої червоні прапорці ще до того, як ви побачите всю ситуацію.

Коли ви озирнетеся назад, використовуйте цей досвід як можливість вчитися на своїх помилках. Можливо, ви підготувалися б інакше, якби розпізнали знаки раніше.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Сімка Кубків.

Настав час закохатися, Терези. Ви бажаєте кохання, яке віднесе вас до якоїсь країни фантазій.

Ви хочете збити вас з ніг і відчути, ніби світ зупинився, коли ви перебуваєте в чиїхось обіймах.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Ви готові вступити в нові відносини, тому що дуже цікаво знайти людину, яка вам подобається.

Можливо, ви зараз не мислите логічно. Всі ваші емоції проявляються якнайкраще. Це може закінчитися погано, але частина вас не хвилює. Прямо зараз вам весело.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Двійка Меч.

Занадто багато варіантів, Стрілець. Є вибір і більше варіантів.

З Інтернетом може здатися приголомшливим, скільки можливостей у вас є, щоб почати нове хобі, знайти іншу кар'єру або навіть повернутися до школи. Чого ви дійсно хочете досягти? Почніть там.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Імператор.

У цей час року все на межі. Напередодні свят та високої вартості життя може виникнути стрес при думці про те, наскільки все може бути дорогим.

Ви можете відчувати тиск, який змушує вас купувати речі, які ви не можете собі дозволити, і це може змусити вас відчути себе Скруджем. Дайте собі час перегрупуватися і замислитись про справжнє значення сезону.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Водолію, ти хочеш стабільності та безпеки. Немає нічого поганого в бажанні того, що робить життя кращим. Однак ви не можете отримати це від іншої людини через стосунки. Це речі, які вам потрібно буде дати собі.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Світ

Успіх знаходить вас там, де ви знаходитесь. Успіх – це подарунок, тому, коли вам надається шанс випробувати щось чудове, посміхніться та оцініть момент таким, який він є.

Джерело: yourtango .

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