Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 18 ноября, какой животрепещущий вопрос у вас есть на сегодня?

Таро может дать понимание и направление в жизни, когда нам это нужно больше всего.

Каждая карта Таро полна богатой символики, которая помогла многим людям найти ответ или решение во время чтения Таро или гороскопа.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 18 ноября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Перестань стремиться, Овен. То, что предназначено вам в жизни, будет происходить естественным образом.

Вам просто нужно быть самим собой и усердно работать над тем, в чем вы одарены, и внезапно вселенная встретит вас на полпути к вашей судьбе.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Повешенный.

Ждать, пока кто-то решит, хочет ли он быть с вами, — пустая трата драгоценного времени. Если человек хочет любить тебя, он это сделает.

Вы должны любить себя. Итак, вместо того, чтобы сидеть у телефона и проверять, поступил ли вам звонок или сообщение, живите своей жизнью. Они придут к вам, если это суждено.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Король Жезлов.

Страсть — это пряность жизни, Близнецы. Чувство мотивации не всегда возникает тогда, когда вам этого хочется.

В те моменты, когда ваше сердце не увлечено тем, что вы делаете, вам нужно упираться в пятки и выполнять тяжелую работу. В конце концов, ваше желание догонит действие.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Паж Кубков

Вы чувствуете себя закрытым для любви? Когда ваше сердце на страже, вам может быть трудно ощутить тот же уровень сострадания, который вы обычно испытываете.

Пришло время освободиться от боли и печали, которые вы испытывали в прошлом, и позволить себе снова почувствовать эмоции.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Мечей.

Ты только начинаешь, Лев. В начале пути вы не увидите проявления того, что надеетесь найти.

Корни начинают расти под землей. Продолжайте поливать и с любовью ухаживать за своим садом. Со временем вы увидите плоды своего труда!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Башня.

Возможно, внезапное появление проблемы застало вас врасплох, но ситуации часто начинают проявлять свои красные флажки еще до того, как вы увидите всю ситуацию.

Когда вы оглянетесь назад, используйте этот опыт как возможность учиться на своих ошибках. Возможно, вы подготовились бы по-другому, если бы распознали знаки раньше.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Пришло время влюбиться, Весы. Вы желаете любви, которая унесет вас в какую-то страну фантазий.

Вы хотите сбить вас с ног и почувствовать, будто мир остановился, когда вы находитесь в чьих-то объятиях.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Вы готовы вступить в новые отношения, потому что очень интересно найти человека, который вам нравится.

Возможно, вы сейчас не мыслите логически. Все ваши эмоции проявляются наилучшим образом. Это может закончиться плохо, но часть вас это не волнует. Прямо сейчас вам весело.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Слишком много вариантов, Стрелец. Есть выбор и больше вариантов.

С Интернетом может показаться ошеломляющим, сколько возможностей у вас есть, чтобы начать новое хобби, найти другую карьеру или даже вернуться в школу. Чего вы действительно хотите достичь? Начните там.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Император.

В это время года все на грани. В преддверии праздников и высокой стоимости жизни может возникнуть стресс при мысли о том, насколько все может быть дорогим.

Вы можете чувствовать давление, заставляющее вас покупать вещи, которые вы не можете себе позволить, и это может заставить вас почувствовать себя Скруджем. Дайте себе время перегруппироваться и задуматься об истинном значении сезона.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Водолей, ты хочешь стабильности и безопасности. Нет ничего плохого в желании того, что делает жизнь лучше. Однако вы не можете получить это от другого человека через отношения. Это вещи, которые вам нужно будет дать себе.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Мир

Удача находит вас там, где вы находитесь. Удача – это подарок, поэтому, когда вам предоставляется шанс испытать что-то чудесное, улыбнитесь и оцените момент таким, какой он есть.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков Зодиака: узнайте, как извлечь максимальную выгоду из этого месяца.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.