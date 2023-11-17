Монатик дав нове інтерв'ю та розповів про критику у свій бік, нарвавшись на нову хвилю хейту.

Монатик розповів про хейт у свою критику, відповідаючи на запитання, нарвавшись на нову хвилю хейту. Фрагмент інтерв'ю зірка опублікував у своєму Тікток.

Ясно, що мені дуже багато прилітає всякого. Я навіть не знаю, що там далі прилетить, цікаво. Якась колись дівчина виставила у твіттері фотку, на якій два західні артисти в Парижі на тлі Ейфелевої вежі навпроти якоїсь машини. і підписала фото "У країні блекаут, Монатик та Кошовий розважаються в Парижі". І там помчала якась лавина хейту, ніхто навіть не наблизив цю фотку, невже ми так сильно схожі", - розповів Монатик.

Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та почали активно обговорювати Монатика у коментарях:

"Хейт... де ти був 4 місяці війни? Коли Київ був в облозі, гріла думка за кордоном, а коли дізнався хто перемагає, через п'ять місяців повернувся",

"Тебе хейтять за те, що ти з Луцька, розмовляв українською, а потім переїхав до Києва і ніс російський світ собою. А зараз типу перейшов на українську, герой",

"А що ви на Монатика напали? хлопець українською мовою каже, всі як люблять справжні патріоти, Україну прославляв свого часу, не так переключилися",

"Людям просто нема чого робити, життя даремно пройде, якщо не будуть хейтити. хворих вистачає, на жаль".

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