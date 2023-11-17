Монатик дал новое интервью и рассказал о критике в свою сторону, нарвавшись на новую волну хейта.

Монатик рассказал о хейте в свою критику, отвечая на вопрос, нарвавшись на новую волну хейта. Фрагмент интервью звезда опубликовал в своем ТикТок.

"Ясно, что мне очень много прилетает всякого. Я даже не знааю, что там дальше прилетит, интересно. Какая-то когда-то девушка выставила в твиттере фотку, на которой два западных артиста в Париже на фоне Эйфелевой башни напротив какой-то машины и подписала фото "В стране блекаут, Монатик и Кошевой развлекаются в Париже". И там понеслась какая-то лавина хейта, никто даже не приблизил эту фотку, неужели мы так сильно похожи", - рассказал Монатик.

Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и начали активно обсуждать Монатика в комментариях:

"Хейт... где ты был 4 месяца войны? Когда Киев был в осаде, грел мнение за границей, а когда узнал кто побеждает, через пять месяцев вернулся",

"Тебя хейтят за то, что ты из Луцка, разговаривал по-украински, а потом переехал в Киев и нес русский мир собой. А сейчас типа перешел на украинский, герой",

"А чё вы на Монатика напали? парень на украинском языке говорит, все как любят настоящие патриоты, Украину прославлял в свое время, не на того переключились",

"людям просто нечего делать, жизнь зря пройдет, если не будут хейтиты. больных хватает, к сожалению".

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