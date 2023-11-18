Відомий військовий аналітик сказав, у якому році можу припинитись активні бойові дії і скільки років ще знадобиться для повернення миру на територію України.

Говорячи про закінчення війни, треба розуміти, що завершення бойових дій не означає настання миру, пише Politeka.net.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Так, Світан висловив упевненість, що розгромити армію окупантів можна вже найближчим часом, але за однієї умови.

«Розгром російської армії, за великим рахунком, можливий, якщо буде достатня кількість озброєння... Якщо буде достатня кількість озброєння, то російську армію ми розгромимо протягом наступного року, 2024-го, і вийдемо на держкордон», - сказав Роман Світан в ефірі "УНІАН".

Однак припинення бойових дій не означає, що Росія припинити бити по території України.

За словами Романа Світана, ракетні удари по Україні з боку ворога можуть затихнути лише після того, як відбудеться вступ до НАТО. А це, каже військовий аналітик, може статися не раніше 2025 року.

У самій Росії розпочнеться розвал і міжнаціональні протистояння.

«І ось ці розбірки, зокрема військові, вони докочуватимуться до нашого кордону. І це не п'ять, це років десять буде. Тобто, за великим рахунком, ми зараз у середині цього протистояння, якщо говорити про мир як такий, який може бути досягнутий на 100 відсотків. Це років через десять, не раніше», - прогнозує Роман Світан.

Військовий аналітик також нагадав про тривалі військові конфлікти, які тліли після розвалу СРСР.

«Ось нещодавно закінчився конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. А це тридцять років минуло», - наголосив Світан.

Додамо, раніше західні експерти спрогнозували, що війна в Україні може тривати ще щонайменше п'ять років. Як зазначало видання The Economist, ні Росія, ні Україна нині не готові відступити, але водночас не здатні й зробити прорив.

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