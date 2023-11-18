Известный военный аналитик сказал, в каком году могу прекратиться активные боевые действия и сколько лет еще понадобится для возвращения мира на территорию Украины.

Говоря об окончании войны, надо понимать, что завершение боевых действий не означает наступление мира, пишет Politeka.net.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Так, Свитан выразил уверенность, что разгромить армию оккупантов можно уже в ближайшем будущем, но при одном условии.

«Разгром российской армии, по большому счету, возможен, если будет достаточное количество вооружения…. Если буде достаточное количество вооружения, то российскую армию мы разгромим в течение следующего года, 2024-го, и выйдем на госграницу», - предположил Роман Свитан в эфире «УНІАН».

Однако прекращение боевых действий не означает, что Россия прекратить бить по территории Украины.

По словам Романа Свитана, ракетные удары по Украине со стороны врага могут утихнуть только после того, как состоится вступление в НАТО. А это, говорит военный аналитик, может произойти не раньше 2025-го года.

В самой же России начнется развал и межнациональные противостояния.

«И вот эти разборки, в том числе военные, они будут докатываться до нашей границы. И это не пять, это лет десять будет. То есть, по большому счету мы сейчас в середине этого противостояния, если говорить о мире как таковом, который может быть достижим на 100 процентов. Это лет через десять, не раньше», - прогнозирует Роман Свитан.

Военный аналитик также напомнил о длительных военных конфликтах, которые тлели после развала СССР.

«Вот только недавно закончился конфликт между Арменией и Азербайджаном. А это тридцать лет прошло», - подчеркнул Свитан.

Добавим, ранее западные эксперты спрогнозировали, что война в Украине может продлиться еще минимум пять лет. Как отмечало издание The Economist, ни Россия, ни Украина в настоящее время не готовы отступить, но вместе с тем не способны и совершить прорыв.

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