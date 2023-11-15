Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, ще до повномасштабного вторгнення переїхала до Швейцарії, де живе з чоловіком-мільйонером.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук розповіла про те, як сприймають українців за кордоном, зокрема в Швейцарії.

"За кордоном розуміють, що у нас вдома війна, нам співчувають і бажають скорішої перемоги над злом. Та окрім цього я помітила ще один факт. Попри розуміння іноземців, їхнє ставлення до українців буває різним", — пише Іванна Онуфрійчук.

Ведуча відзначила, що, наприклад, у Швейцарії люди звертають увагу на українців, які мають машини, нерухомість в Україні, бізнеси, і не розуміють, навіщо тоді їм допомагати.

"Мені сумно від цієї несправедливості, бо в такі моменти не враховується, що не всі укр. біженці можуть дозволити собі так жити. Що є й ті, хто виїхав з-під обстрілів, залишився майже без нічого / втратив все і потребує допомоги💔", — наголосила Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук зізнається, що частково розуміє місцевих, але не погоджується з ними в цьому питанні.

"Не буду заперечувати, що є різні українці, поведінка яких теж формує враження про націю та ставлення до неї. Хтось поводиться скромно й дякує за будь-яку допомогу, а хтось може дозволити собі перебирати і майже ні в чому не відмовляти. Таке є скрізь, не лише у Швейцарії…Тому я завжди всім кажу, що українці за кордоном — це, певною мірою, обличчя нашої нації. Потрібно поводитися гідно, якого б статусу ти не був, якщо ми хочемо, щоб нас поважали, підтримували і допомагали", — додала Іванна Онуфрійчук.

Последние новости Украины:

Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танці з зірками" нарвалась на критику из-за новых фото из-за границы.

Как сообщала Politeka, новая трагедия произошла в семье звезды "Танців з зірками" Ольги Харлан.

Также Politeka писала, что Елена Шоптенко из "Танці з зірками" сообщила о проблемах со здоровьем.