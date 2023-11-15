Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне шоу "ТТанці з зірками" заменила Тину Кароль, еще до полномасштабного вторжения переехала в Швейцарию, где живет с мужем-миллионером.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук рассказала о том, как воспринимают украинцев за границей, в частности, в Швейцарии.

"За границей понимают, что у нас дома война, нам сочувствуют и желают скорейшей победы над злом. Но кроме этого я заметила еще один факт. Несмотря на понимание иностранцев, их отношение к украинцам бывает разным", — пишет Иванна Онуфрийчук.

Ведущая отметила, что, например, в Швейцарии люди обращают внимание на украинцев, у которых есть машины, недвижимость в Украине, бизнесы, и не понимают, зачем тогда им помогать.

"Мне грустно от этой несправедливости, потому что в такие моменты не учитывается, что не все укр. беженцы могут позволить себе так жить. Что есть и те, кто выехал из-под обстрелов, остался почти без ничего / потерял все и нуждается в помощи💔" , – подчеркнула Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук признается, что частично понимает местных, но не согласна с ними в этом вопросе.

"Не буду отрицать, что есть разные украинцы, поведение которых тоже формирует впечатление о нации и отношении к ней. Кто-то ведет себя скромно и благодарит за любую помощь, а кто-то может позволить себе перебирать и почти ни в чем не отказывать. Такое есть везде, не только в Швейцарии ... Поэтому я всегда всем говорю, что украинцы за рубежом - это, в определенной степени, лицо нашей нации. Нужно вести себя достойно, какого бы статуса ты ни был, если мы хотим, чтобы нас уважали, поддерживали и помогали", – добавила Иванна Онуфрийчук.

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