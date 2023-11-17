Зв'язування себе шлюбом — це великий крок, і час, схоже, є однією з найбільших проблем для людей.

Напевно ви зустрічали зневірених дівчат, які полюють за чоловіком тільки тому, що час цокає?

І перш ніж ви почнете засуджувати, чи можете ви їх звинувачувати? Жінкам постійно кажуть, що їхні яйцеклітини мають термін придатності і що всі «хороші» чоловіки зникнуть, якщо вони надто довго чекатимуть, щоб знайти його.

Працюючи разом над визначенням найкращого віку для одруження, математики та природознавства розробили правило «37 відсотків». Згідно з цим алгоритмом, найкращий вік для того, щоб йти під вінець, — 26 років.

Одружитися у 26 років – це, мабуть, ідеально.

Це число взято з книги «Алгоритми життя: інформатика людських рішень», написаної журналістом Браяном Крістіаном та вченим-когнітивістом Томом Гріффітсом.

Клінічний соціальний працівник Келсі Торгерсон каже, що вкрай важливо принаймні почекати, поки людський мозок повністю розвинеться, щоб знайти супутника життя, а це відбувається не раніше 25 років.

Психотерапевт Уїна Каллінз вважає, що магічне число насправді - 28.

«На мій клінічний досвід я виявила, що найкращий вік для одруження для жінок у США — 28 років. У 28 років мої майбутні наречені демонструють самосвідомість та впевненість у своєму виборі. приятель. Більшість 28-річних мав час успішно вивчити себе на особистому та професійному рівні, виявити ті якості, які їм найбільше потрібні у супутнику життя, та винести уроки з помилок, які вони зробили у попередніх відносинах. Ви мали час освоїтися в кар'єрі, вступити до коледжу та аспірантури, якщо ви віддаєте перевагу цьому, або просто жити незалежно, перш ніж об'єднати своє життя».

А для чоловіків, на думку Каллінза, магічним числом є 32:

«Очікування до 32 років дає чоловікам можливість зробити кар'єру і, можливо, досягти професійного зростання, перш ніж зв'язати себе шлюбом. Це також дає їм можливість розвиватися соціально та емоційно, живучи самостійно та зустрічаючись. До 32 років багато чоловіків проводять достатньо часу у громадському житті, щоб ухвалити усвідомлене рішення про вступ до сімейного життя. Вони також схильні мати тверезий погляд на народження дітей та їхню роль у спільному вихованні дітей. Це приносить користь загальному здоров'ю стосунків».

Отже, якщо вам 25 років і ви все ще самотні, не хвилюйтесь. Так само, якщо вам 36 років і ви все ще самотні, не втрачайте надії.

Хоча все це здається цілком законним, якщо підкріплено наукою та математикою, досі не існує надійного способу дізнатися про секретний вік успішного шлюбу.

Джерело: yourtango .

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