Связывание себя узами брака — это большой шаг, и время, похоже, является одной из самых больших проблем для людей.

Наверняки вы встречали отчаявшихся девушек, которые охотятся за мужем только потому, что время тикает?

И прежде чем вы начнете осуждать, можете ли вы их винить? Женщинам постоянно говорят, что у их яйцеклеток есть срок годности и что все «хорошие» мужчины исчезнут, если они будут слишком долго ждать, чтобы найти его.

Работая вместе над определением наилучшего возраста для вступления в брак , математики и естествознание разработали правило «37 процентов». Согласно этому алгоритму, лучший возраст для того, чтобы идти под венец, — 26 лет.

Пожениться в 26 лет — это, по-видимому, идеально.

Это число взято из книги «Алгоритмы жизни: информатика человеческих решений» , написанной журналистом Брайаном Кристианом и ученым-когнитивистом Томом Гриффитсом.

Клинический социальный работник Келси Торгерсон говорит, что крайне важно, по крайней мере, подождать, пока человеческий мозг полностью разовьется, чтобы найти спутника жизни, а это происходит не раньше 25 лет.

Психотерапевт Уина Каллинз считает, что магическое число на самом деле — 28.

«По моему клиническому опыту я обнаружила, что лучший возраст для вступления в брак для женщин в США — 28 лет. В 28 лет мои будущие невесты демонстрируют самосознание и уверенность в своем выборе. приятель. У большинства 28-летних было время успешно изучить себя на личном и профессиональном уровне, обнаружить те качества, которые им больше всего нужны в спутнике жизни, и извлечь уроки из ошибок, которые они совершили в предыдущих отношениях. У вас было время освоиться в карьере, поступить в колледж и аспирантуру, если вы предпочитаете это, или просто жить независимо, прежде чем объединить свою жизнь».

А для мужчин, по мнению Каллинза, магическим числом является 32:

«Ожидание до 32 лет дает мужчинам возможность сделать карьеру и, возможно, добиться профессионального роста, прежде чем связать себя узами брака. Это также дает им возможность развиваться социально и эмоционально, живя самостоятельно и встречаясь. К 32 годам многие мужчины проводят достаточно времени в общественной жизни, чтобы принять осознанное решение о вступлении в семейную жизнь. Они также склонны иметь трезвый взгляд на рождение детей и их роль в совместном воспитании детей. Это приносит пользу общему здоровью отношений».

Итак, если вам 25 лет и вы все еще одиноки, не волнуйтесь. Точно так же, если вам 36 лет и вы все еще одиноки, не теряйте надежды.

Хотя все это кажется вполне законным, если подкреплено наукой и математикой, до сих пор не существует надежного способа узнать секретный возраст успешного брака.

Источник: yourtango.

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