Народне та церковне свято 16 листопада, сьогодні православні вшановують одного з дванадцяти апостолів Левія Матвія.

Православні віруючі 16 листопада вшановують одного з дванадцяти апостолів Левія Матвія.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде теплою, то осень буде холодною.

За старим календарем 16 листопада – свято на честь святої Анни Всеволодни, дочки київського князя Всеволода Ярославовича.

Свято 16 листопада здавна вважалося небезпечним через розгул нечисті, цієї дати ходили до знахарів для зняття псування і негативу.

16 листопада перед виходом з дому необхідно прочитати молитву, щоб лихо не сталося.

Існують заборони 16 листопада, наприклад, садити озимі культури після Анни Холодної не потрібно - вони ж не встигнуть прижитися до морозів.

У цей день можна займатися рукоділлям, проте не можна пришивати гудзики.

Категорично не можна розповідати чужі секрети цього дня, інакше і ваші таємниці стануть усім відомі.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею сьогодні, піднімати важкі речі.

Не можна дарувати та приймати в подарунок постільна білизна, є ризик, що часто снуватимуться кошмари.

Прикмети погоди 16 листопада:

Якщо сьогодні південний вітер дме - до морозів найближчими днями, західний - до дощу та туманів, східний - буде похмуро, але суха погода, північний - до теплої погоди.

Джерело: Уніан .

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