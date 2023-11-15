Православні віруючі 16 листопада вшановують одного з дванадцяти апостолів Левія Матвія.
Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною.
Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде теплою, то осень буде холодною.
За старим календарем 16 листопада – свято на честь святої Анни Всеволодни, дочки київського князя Всеволода Ярославовича.
Свято 16 листопада здавна вважалося небезпечним через розгул нечисті, цієї дати ходили до знахарів для зняття псування і негативу.
16 листопада перед виходом з дому необхідно прочитати молитву, щоб лихо не сталося.
Існують заборони 16 листопада, наприклад, садити озимі культури після Анни Холодної не потрібно - вони ж не встигнуть прижитися до морозів.
У цей день можна займатися рукоділлям, проте не можна пришивати гудзики.
Категорично не можна розповідати чужі секрети цього дня, інакше і ваші таємниці стануть усім відомі.
Не рекомендується займатися важкою фізичною працею сьогодні, піднімати важкі речі.
Не можна дарувати та приймати в подарунок постільна білизна, є ризик, що часто снуватимуться кошмари.
Прикмети погоди 16 листопада:
Якщо сьогодні південний вітер дме - до морозів найближчими днями, західний - до дощу та туманів, східний - буде похмуро, але суха погода, північний - до теплої погоди.
Джерело: Уніан .
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