Народный и церковный праздник 16 ноября, сегодня православные чтят одного из двенадцати апостолов Левия Матфея.

Православные верующие 16 ноября чтят одного из двенадцати апостолов Левия Матфея.

В народе этот день называли Анна Холодная, погода начинала меняться с 16 ноября, приходили морозы.

Наши предки подмечали, чем теплее выдался день 16 ноября, тем морознее будет зима.

По старому календарю 16 ноября - праздник в честь святой Анны Всеволодны, дочери киевского князя Всеволода Ярославовича.

Праздник 16 ноября издавна считался опасным из-за разгула нечисти, в эту дату ходили к знахарям для снятия порчи и негатива.

16 ноября перед выходом из дома необходимо прочесть молитву, чтобы беда не случилась.

Существуют запреты 16 ноября, например, сажать озимые культуры после Анны Холодной не нужно- ведь они не успеют прижиться до морозов.

В этот день можно заниматься рукоделием, однако нельзя пришивать пуговицы.

Категорически нельзя рассказывать чужие секреты в этот день, иначе и ваши тайны станут всем известны.

Не рекомендуется заниматься тяжелыми физическим трудом сегодня, поднимать тяжелые вещи.

Нельзя дарить и принимать в подарок постельное белье, есть риск, что часто будут сниться кошмары.

Приметы погоды 16 ноября:

Если сегодня южный ветер дует - к морозам в ближайшие дни, западный - к ждите дожди и туманы, восточный - будет пасмурно, но сухая погода, северный - к теплой погоде.

Источник: Униан.

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