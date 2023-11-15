Співачка Камалія розповіла про те, як тепер спілкується із екс-чоловіком після розлучення.

Наталія Шмаренкова, відома як українська співачка Камалія, розповіла про свої стосунки з колишнім чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, після їхнього розлучення. В інтерв'ю програмі "Ближче до зірок", артистка наголосила, що з її екс-чоловіком вони підтримують дружні стосунки.

Камалія поділилася, що Захур завжди на зв'язку з їхніми спільними дітьми та часто проводить час із ними. За словами співачки, Захур мешкає у Лондоні і коли діти приїжджають, він також приїжджає. Камалія зазначила, що вони часто подорожують разом та проводять час, приділяючи увагу дітям.

Крім того, Камалія наголосила, що вони з колишнім чоловіком продовжують співпрацювати у рамках різних проектів, включаючи благодійні. Камалія додала, що у них із Захуром залишаються спільні ділові партнерства.

"Приїжджає, коли діти приїжджають. Ось улітку вони були. Ми з дітьми їздимо, кудись їх возимо відпочивати. Вони хочуть бути разом із батьками", - пояснила Камалія.

Нагадаємо, Камалія та Мохаммад Захур виховують двох дочок-близнюків Арабеллу та Мірабеллу, і 6 вересня дівчаткам виповнилося 10 років. Нещодавно в Інстаграм Камалія вирішила показати, як зі сльозами віддає дітей до чоловіка, адже їм настав час вирушати на навчання.

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