Наталия Шмаренкова, известная как украинская певица Камалия, рассказала о своих отношениях с бывшим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, после их развода. В интервью программе "Ближче до зірок", артистка подчеркнула, что с ее экс-мужем они поддерживают дружеские отношения.
Камалия поделилась, что Захур всегда на связи с их общими детьми и часто проводит время с ними. По словам певицы, Захур проживает в Лондоне и когда дети приезжают, он также приезжает. Камалия отметила, что они часто путешествуют вместе и проводят время, уделяя внимание детям.
Кроме того, Камалия подчеркнула, что они с бывшим мужем продолжают сотрудничать в рамках различных проектов, включая благотворительные. Камалия добавила, что у них с Захуром остаются общие деловые партнерства.
"Приезжает, когда дети приезжают. Вот летом они были. Мы с детьми ездим, куда-то их возим отдыхать. Они хотят быть вместе с родителями" - объяснила Камалия.
Напомним, Камалия и Мохаммад Захур воспитывают двух дочерей-близнецов Арабеллу и Мирабеллу, и 6 сентября девочкам исполнилось 10 лет. Недавно в Инстаграм Камалия решила показать, как со слезами отдает детей к мужу, ведь им пора отправляться на учебу.
Последние новости Украины:
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия удивила необычным фото с мужем-миллиардером.