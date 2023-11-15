Певица Камалия рассказала о том, как теперь общается с экс-мужем после развода.

Наталия Шмаренкова, известная как украинская певица Камалия, рассказала о своих отношениях с бывшим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, после их развода. В интервью программе "Ближче до зірок", артистка подчеркнула, что с ее экс-мужем они поддерживают дружеские отношения.

Камалия поделилась, что Захур всегда на связи с их общими детьми и часто проводит время с ними. По словам певицы, Захур проживает в Лондоне и когда дети приезжают, он также приезжает. Камалия отметила, что они часто путешествуют вместе и проводят время, уделяя внимание детям.

Кроме того, Камалия подчеркнула, что они с бывшим мужем продолжают сотрудничать в рамках различных проектов, включая благотворительные. Камалия добавила, что у них с Захуром остаются общие деловые партнерства.

"Приезжает, когда дети приезжают. Вот летом они были. Мы с детьми ездим, куда-то их возим отдыхать. Они хотят быть вместе с родителями" - объяснила Камалия.

Напомним, Камалия и Мохаммад Захур воспитывают двух дочерей-близнецов Арабеллу и Мирабеллу, и 6 сентября девочкам исполнилось 10 лет. Недавно в Инстаграм Камалия решила показать, как со слезами отдает детей к мужу, ведь им пора отправляться на учебу.

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