Співачка Оля Полякова записала звернення до українців після скандальної заяви про її чоловіка.

Співачка Оля Полякова звернулася до українців після виходу скандальної публікації про її чоловіка. Зірка розмістила кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Всім привіт, дорогі мої. Скажіть будь ласка, а що з журналістикою у нас трапилось у країні? Відкриваю новини, а там цілком серйозно пишуть про те, що чоловік Полякової Буряковський дуже любить нюхати пуки своєї дружини Полякової. І це написано цілком серйозно, розумієте? Це не описується як частина стендапу з жартівливої програми "Дорослі дівчатка", де я просто робила стендап, розважала публіку, просто жартувала. Це береться та пишеться як серйозна новина. Як мають на це реагувати люди? Вони думають, що ми придурки, що все навколо придурки", - розповіла Полякова.

Співачка додала, що після останнього випуску "Дорослих дівчаток" вийшло стільки багато дебільних новин. При цьому люди забули, що ця програма – гумористичне шоу. І серйозно сприймати коментарі у бік Анни Трінчер, Володимира Остапчука та інших – просто гумор. А журналісти мають шукати круті новини, а не обговорювали жарти у гумористичних шоу.

Як підсумувала Полякова, редактори звернули увагу на її висловлювання та переписали новину. Тепер там не про пуки, а про кохання.

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