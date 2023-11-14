Певица Оля Полякова обратилась к украинцам после выхода скандальной публикации о ее муже. Звезда разместила кадры в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Всем привет, дорогие мои. Скажите пожалуйста, а что с журналистикой у нас случилось в стране? Открываю новости, а там на полном серьезе пишут о том, что муж Поляковой Буряковский очень любит нюхать пуки своей жены Поляковой. И это написано полностью серьезно, понимаете? Это не описывается как часть стендапа из шуточной программы "Взрослые девочки", где я просто делала стендап, развлекала публику, просто шутила. Это берется и пишется как серьезная новость. Как должны реагировать на это люди? Они думают, что мы придурки, что все вокруг придурки", - рассказала Полякова.

Певица добавила, что после последнего выпуска "Взрослых девочек" вышло столько много дебильных новостей. При этом люди забыли, что данная программа - юмористическое шоу. И серьезно воспринимать комментарии в сторону Анны Тринчер, Владимира Остапчука и других - просто юмор. А журналисты должны искать крутые новости, а не обсуждали шутки в юмористических шоу.

Как подытожила Полякова, редакторы обратили внимание на ее высказывания и переписали новость. Теперь там не о пуках, а о любви.

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