Гороскоп карт Таро для кожного зодіакового знака доступний на 15 листопада.

Ми готуємося зробити щось велике, але спочатку нам доведеться зробити тіньову роботу.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Меч, перевернута.

Складні стосунки нарешті добігають кінця, і тепер ви готові почати нове життя.

Потрібно трохи впевненості, щоб повернутися в курс справи.

У вас є сміливість зробити це, і навіть якщо ви не знаєте, що чекає на вас у майбутньому, ви тут заради цього.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Помірність.

Коли ви вперше вступаєте у нові відносини, може бути важко знайти правильний баланс між вами та ним.

Ви все це розумієте, коли дізнаєтесь один про одного. Кохання може бути дуже веселим, але тепер настав час з'ясувати, як змусити все працювати.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Повішена, перевернута.

На вашому шляху з'являється унікальна можливість і частина вас може подумати, що краще відкласти її до наступного разу. Але певні моменти часу трапляються лише іноді. Запитайте себе, чи покращилися обставини для вас. Ніхто не знає, що чекає на нас у майбутньому.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

У житті вам потрібні певні засоби захисту, і один із них стосується вашої інтуїтивної істоти. Занадто багато шуму і дивні фактори, що відволікають, можуть поставити вас у невигідне становище.

Ви можете не почути свій внутрішній голос так голосно та ясно, як хотілося б, якщо наповните день шумом. Сьогодні постарайтеся зосередитись на тихіших моментах.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сімка Жезлов, перевернута.

Сумніви трапляються з найкращими з нас, і коли життя стає трохи божевільним, може здатися, що ви надто розосереджені і у вас надто багато справ.

Ви можете не знати, як виконати все, що потрібно закінчити. Але ви дістанетеся туди. Ви знайдете спосіб.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Імператор.

Сильні особи можуть зіткнутися лобами та вказати, де у вас можуть виникнути конфлікти у майбутньому. Трохи терпіння, розуміння та гарної розмови можуть допомогти згладити ситуацію.

Якщо у вас низька терпимість до недоліків інших людей, це може допомогти вам виключити людину як негідну інтимних відносин.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Жезлів.

Віра у собі проявляється верствами, як і невпевненість у собі. Ви можете трохи вагатися між тим та іншим.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Десятка Кубків перевернута.

Дуже складно зустріти гідних людей, але насправді це може бути простішим, якщо постаратися. Розвивайте відносини, що ґрунтуються на спільних інтересах. Знайдіть людей, які люблять те саме, що й ви, і які хочуть бути поряд із однодумцями.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Сімка Меч.

Ваше серце розбите, але це не означає, що життя скінчилося. Для одужання потрібен час, і коли справа стосується цих речей, поспішати не можна. Ви повільно повернетеся назад у місце, де будете впевнені у своєму майбутньому. Будьте ніжні із самим собою.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Завжди будуть обмеження і речі, яких варто боятися, але ваша внутрішня істота набагато сильніша і могутніша, ніж ви коли-небудь мріяли.

Ви не повинні дозволяти дрібниці стримувати вас. Вам просто потрібно зосередитися на мріях і на тому, що вас зміцнює.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Сонце.

Ви знаходитесь у чудовому місці в часі, де вам потрібно нагадати собі про все хороше, що є у вашому житті. Подяка - чудове місце для початку.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Вісімка Кубків, перевернута.

Ви подолали смуток минулого і бачите світло наприкінці тунелю. Майбутнє світліше, ніж раніше, Риби. Справи йдуть так, як ви навіть не наважувалися мріяти.

Джерело: yourtango.com.

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