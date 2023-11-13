Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів що про Макса Неліпу, який раніше був актором скетч-кому "На трьох", а також концертів "Дизель Шоу", останнім часом мало інформації.

Дьомін відзначив, що нещодавно, на свій день народження, Макс Неліпа розмістив пост про те, що продовжує служити у ЗСУ.

"Першу повістку Макс Неліпа отримав ще у 2014 році, і вже тоді він говорив про те, що не збирається ухилятися від служби, а у 2022 році позиція Максима не змінилася, і вже у березні він опублікував у Facebook фото у формі і зі зброєю, ну а у графі про роботу вказав Збройні сили України", — заявив Слава Дьомін.

За словами Слави Дьоміна, Макс Неліпа не розповідає подробиць про свою службу, але 25 вересня 22-го року він опублікував фото, на якому позував разом із кошеням під час відпочинку, підписавши його так: "Бойовий кіт взводу Пiксель — зігріває, захищає, любить". Крім того, у 2022 році Неліпа опублікував у мережі пісню, яку присвятив ЗСУ.

"Багато користувачів в мережі відзначили, що Макс Неліпа дуже змінився. І Максим на рік знову зник із соціальних мереж і от вперше вийшов на зв'язок з підписниками уже у свій день народження 15 жовтня цього року. Своє 47-річчя Неліпа зустрів із побратимами на фронті", — додав Слава Дьомін.

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